Cuối ngày hôm nay 29/9, 3 con giáp này chuẩn bị túi hứng tài lộc, của cải đuề huề, bản mệnh rung đùi đếm tiền, nửa đời sau chỉ sợ tiêu xài không hết

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của hôm nay Thứ Năm 29/09/2022 để thấy được rằng, Tuổi Hợi khá may mắn trong chuyện tình cảm. Tình yêu đôi lứa tâm đầu ý hợp, không cần phải nói cũng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. Tuổi Hợi và nửa kia của mình luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau, cả hai luôn tôn trọng và lắng nghe đối phương nên sẽ không có bất kỳ một mâu thuẫn nào có thể chen vào giữa hai người.

Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Công việc thuận buồm xuôi gió, người tuổi Hợi có thể bắt tay thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ từ trước. Song, do chưa có kế hoạch sắp xếp khối lượng công việc hợp lý mà chưa thể mang lại hiệu quả tối ưu nhất.

Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè, biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình trong những người trò chuyện cùng. Đừng ngại ngần theo đuổi vì nếu đã là hạnh phúc của mình thì phải theo đuổi để giữ lấy cho riêng mình.

Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho rằng thứ Năm ngày 29/9/2022 hôm nay, các mối quan hệ xã giao của tuổi Tỵ tiến triển tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả những người lần đầu gặp gỡ, trong đó có thể sẽ có quý nhân của mình.

Tổng thể vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ hôm nay được cải thiện, vận khí của họ cũng được cải thiện ở mức độ nhất định. Giao tiếp với mọi người nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn về thông tin thời gian thực, đừng để bản thân tự mãn và đừng để bản thân lúc nào cũng độc thân, hãy giao tiếp nhiều hơn với người khác, có thể bạn sẽ đạt được điều mình muốn.

Vận đào hoa tăng cao, được người khác phái yêu mến. Tình yêu của bạn đã ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn rồi, có thể vì tình yêu mà phớt lờ bạn bè, điều này sẽ khiến bạn bè nghĩ rằng bạn là người coi trọng tình yêu hơn bạn bè, hãy cân đối.

Vận đào hoa tăng cao, được người khác phái yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc hôm nay tài lộc thăng hoa, có cơ hội ăn nói. Trong sự nghiệp của bạn sẽ có những bước tiến mới, trong mắt lãnh đạo, bạn là một nhân viên rất chăm chỉ và có tài năng. Trong thời gian sắp tới, bạn phải tiếp tục làm việc trong trạng thái tốt và theo đuổi chiến thắng. Có thể một ngày nào đó may mắn sẽ đến với bạn.

Tuổi Thân đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn. Với những ai đang độc thân, vận đỏ vây quanh trong ngày hôm nay khiến cho Tuổi Thân có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm.

Tuổi Thân đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo