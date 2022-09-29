Đúng giờ Sửu ngày mai 30/9: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, may mắn chờ trước ngõ, của cải đuề huề, công danh thắm sắc, gia đạo ấm êm, đôi lứa hài hòa, gắn kết

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 19:40

Đúng giờ Sửu ngày mai, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, nhân đôi may mắn, cát tinh chờ trước ngõ, tiền của đuề huề, tình duyên vượng sắc.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 30/9/2022, tuổi Tý được cát thần chiếu cố nên những ai làm nghề tự do có thể thu được một khoản tiền lương kha khá. Đó là khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bản mệnh đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian qua.

Với bản tính ôn hòa cũng như cách cư xử khéo léo, bản mệnh nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người xung quanh. Nếu cứ tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, con giáp này sẽ có cơ hội gặp gỡ quý nhân, tăng cơ hội kiếm tiền cho mình

Vận trình tình cảm hạnh phúc vô biên. Bản mệnh chỉ mong sao có thể mau chóng làm cho xong việc để trở về quây quần cùng các thành viên trong gia đình. Ở con giáp này cũng có sự chủ động trong việc thể hiện tình yêu thương.

Đúng giờ Sửu ngày mai 30/9: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, may mắn chờ trước ngõ, của cải đuề huề, công danh thắm sắc, gia đạo ấm êm, đôi lứa hài hòa, gắn kết - Ảnh 1
Vận trình tình cảm hạnh phúc vô biên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính Ấn hỗ trợ cho những con giáp tuổi Mùi tự tin, không cảm thấy yếu thế so với những người xung quanh mình. Nhờ có sự chỉ dẫn của ai đó mà bạn có cơ hội thay đổi nhận thức một cách triệt để hơn, nhất là khi bạn có suy nghĩ tích cực hơn trong mọi khía cạnh cuộc sống.

Vận trình tài lộc vượng phát. Cát tinh soi đường chỉ lối giúp người tuổi này có thể dễ dàng tìm được cơ hội gia tăng thu nhập.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, tuổi Mùi rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bản mệnh cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với đối phương để đưa ra những quyết định thống nhất.

Đúng giờ Sửu ngày mai 30/9: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, may mắn chờ trước ngõ, của cải đuề huề, công danh thắm sắc, gia đạo ấm êm, đôi lứa hài hòa, gắn kết - Ảnh 2
Trong ngày Hỏa sinh Thổ, tuổi Mùi rất hòa hợp với nửa kia của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra ổn thoả. Người tuổi này dần lấy lại được sự tập trung vào cuối ngày và không để tiến độ công việc bị ảnh hưởng. Đừng quá khắt khe với bản thân mình khi không có gì là hoàn hảo tuyệt đối.

Ngũ hành tương sinh là lúc tiền bạc của bản mệnh có dấu hiệu khá lên, có thể chưa rủng rỉnh tiền tiêu như bạn mơ ước nhưng có thể mọi thứ đang đi đúng hướng. Nếu ai đang có kế hoạch đầu tư thì đừng quên gia tăng thông tin mới về cho mình. 

Vận trình tình cảm vô cùng tươi sang, mang tới sự gắn kết trong quan hệ yêu đương của các cặp đôi. Trải qua không ít sóng gió, các cặp đôi lại càng thêm thấu hiểu, bao dung cho nhau.

Đúng giờ Sửu ngày mai 30/9: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, may mắn chờ trước ngõ, của cải đuề huề, công danh thắm sắc, gia đạo ấm êm, đôi lứa hài hòa, gắn kết - Ảnh 3
Vận trình tình cảm vô cùng tươi sang - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Khuya mai 29/9: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này khó khăn qua đi, vận may tìm tới, tiền tài đổ về như thác đổ, bản mệnh vét hết phúc khí thiên hạ, đào hoa nở rộ, người độc thân tìm thấy nửa yêu thương

Khuya mai 29/9: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này khó khăn qua đi, vận may tìm tới, tiền tài đổ về như thác đổ, bản mệnh vét hết phúc khí thiên hạ, đào hoa nở rộ, người độc thân tìm thấy nửa yêu thương

Khuya mai, 29/9, 3 con giáp này khó khăn tan biến, may mắn tìm tới, tiền tài chất đầy két, bản mệnh vét hết phúc khí thiên hạ, đào hoa phút chốc nở rộ.

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