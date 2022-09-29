Đúng giờ Tý hôm nay 29/9: TAM HỘI nâng đỡ, 3 con giáp này công danh thành toại, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió', cuối năm thăng quan tiến chức, tiền tài đổ về túi, ai nấy đều phải ngước nhìn

Vận trình tốt đẹp đang chờ đón Tuổi Sửu trong hôm nay, Thứ Năm 29/09/2022, mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân, dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn.

Sửu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người. Dù đứng ở vị thế nào đi chăng nữa, bản mệnh cũng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân và gặt hái được những thành công ấn tượng.

Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho Tuổi Sửu.

Sửu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình công việc và tài lộc hôm nay tăng cao, sự nghiệp cầu tiến, giá trị thể hiện ở mức độ nhất định. Được lòng với lãnh đạo, thành tích trong công việc cũng rất nổi bật, nhưng làm việc gì cũng nên cẩn thận hơn để tránh mắc phải một số sai sót

Người làm công ăn lương có việc làm thêm, tuy vất vả nhưng tiền bạc lại rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu hơn. Tuổi Thìn cũng cần có kế hoạch tích lũy thêm tiền bạc để mở rộng, phát triển những hình thức đầu tư mới nhằm đem lại nguồn thu nhập tốt hơn và ổn định hơn.

Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ. Cơ hội chẳng bao giờ chờ đợi ai, thậm chí có thể rơi vào tay người khác nếu như không nhanh chóng nắm bắt. Nếu đã có tình cảm thì Tuổi Thìn nên chủ động làm quen chứ đừng ngại ngùng. Sự chân thành và tự nhiên sẽ giúp bạn gây được ấn tượng tốt với đối phương.

Vận trình công việc và tài lộc hôm nay tăng cao, sự nghiệp cầu tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 29/9/2022 hôm nay, tuổi Mùi có cơ hội phát tài, đặc biệt là với những ai làm việc tự do. Bản mệnh chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu đã chăm chỉ làm thêm trong suốt thời gian qua.

Con giáp này là người thông minh, nhạy bén và cũng rất phóng khoáng với mọi người, tuy nhiên, tật xấu là hay ba hoa, khoác lác. Bản mệnh đừng quá kiêu ngạo như vậy, hãy khiêm tốn hơn để nhận ra và học hỏi những điều hay từ mọi người.

Sức khỏe không có gì đáng ngại, nhiệt độ đã giảm hơn so với các ngày trước đó nên bạn cảm thấy tinh thần thoải mái, dễ chịu hơn nhiều.

Con giáp này là người thông minh, nhạy bén và cũng rất phóng khoáng với mọi người - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo