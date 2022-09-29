Đồng hồ điểm đúng 12h trưa nay 29/9: CÁT THẦN báo mệnh, 3 con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, thuận lợi hanh thông, không việc gì khó, tiền tài đầy túi, cơ hội tới tay, vận trình thập phần viên mãn

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 00:25

Đúng 12h trưa nay 29/9, 3 con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, thuận lợi hanh thông, vạn sự như ý, tình - tiền viên mãn.

Tuổi Dần

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 29/9/2022, tuổi Dần có cơ hội may mắn về tiền bạc. Thậm chí con giáp này còn có tiền để ủng hộ, giúp đỡ người khác, hoặc đơn giản là dùng sự nhiệt tình và kiến thức để hỗ trợ cho tinh thần của người khác.

Con giáp này mang tâm tính của thiên tài, khảng khái, trọng tình cảm, thông minh, nhạy bén, lạc quan, phóng khoáng, nhưng dễ thiên về ba hoa, chú trọng bề ngoài, thiếu sự kiềm chế, thậm chí là người phù phiếm.

Ngũ hành tương sinh mang tới nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái cho người tuổi Dần. Đừng để lỡ cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc bạn nhé.

Đồng hồ điểm đúng 12h trưa nay 29/9: CÁT THẦN báo mệnh, 3 con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, thuận lợi hanh thông, không việc gì khó, tiền tài đầy túi, cơ hội tới tay, vận trình thập phần viên mãn - Ảnh 1
Ngũ hành tương sinh mang tới nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 29/9/2022 hôm nay, dưới sự che chở của cát tinh, sự linh hoạt, mềm dẻo sẽ giúp tuổi Thìn vượt qua mọi tình huống thử thách để có thể khẳng định được bản thân thay vì sự cứng nhắc quen thuộc khiến ai đó nản lòng.

Vận trình tài lộc bình ổn. Nguồn thu nhập ổn định và có thêm vài khoản thu phụ giúp bản mệnh có thể an tâm chi trả cho chất lượng cuộc sống của mình.

Cục diện Hỏa Thổ tương sinh hôm nay sẽ mang lại những tín hiệu tích cực để bản mệnh có cơ hội cải thiện mối quan hệ xung quanh. Nhất là trong chuyện tình cảm được thay đổi tốt đẹp hơn bản mệnh từng nghĩ.

Đồng hồ điểm đúng 12h trưa nay 29/9: CÁT THẦN báo mệnh, 3 con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, thuận lợi hanh thông, không việc gì khó, tiền tài đầy túi, cơ hội tới tay, vận trình thập phần viên mãn - Ảnh 2
Cục diện Hỏa Thổ tương sinh hôm nay sẽ mang lại những tín hiệu tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tam Hợp là cát thần của người tuổi Mùi trong ngày thứ 5 này. May mắn sẽ mỉm cười với bạn trong những vấn đề liên quan đến các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Hai bên tìm được tiếng nói chung và không còn giận dỗi với nhau nữa. Khúc mắc lúc trước chỉ càng khiến hai bạn thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. 

Không chỉ vậy, Tam Hợp còn trợ giúp rất nhiều cho việc ký kết, hợp tác làm ăn của bản mệnh. Quý nhân có thể là người ngay bên cạnh hỗ trợ bạn không nhỏ để vận trình ngày càng nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ hơn. Hợp tác làm ăn có lợi, tài lộc thu về nhiều không kể xiết.

Vận trình tình cảm thăng hoa rõ rệt, gắn kết tình yêu lứa đôi. Người tuổi Mùi đang trải qua những phút giây ngọt ngào, lãng mạn bên cạnh người mình yêu thương.

Đồng hồ điểm đúng 12h trưa nay 29/9: CÁT THẦN báo mệnh, 3 con giáp này đi đến đâu may mắn đến đấy, thuận lợi hanh thông, không việc gì khó, tiền tài đầy túi, cơ hội tới tay, vận trình thập phần viên mãn - Ảnh 3
Tam Hợp là cát thần của người tuổi Mùi trong ngày thứ 5 này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Khuya mai 29/9: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này khó khăn qua đi, vận may tìm tới, tiền tài đổ về như thác đổ, bản mệnh vét hết phúc khí thiên hạ, đào hoa nở rộ, người độc thân tìm thấy nửa yêu thương

Khuya mai 29/9: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này khó khăn qua đi, vận may tìm tới, tiền tài đổ về như thác đổ, bản mệnh vét hết phúc khí thiên hạ, đào hoa nở rộ, người độc thân tìm thấy nửa yêu thương

Khuya mai, 29/9, 3 con giáp này khó khăn tan biến, may mắn tìm tới, tiền tài chất đầy két, bản mệnh vét hết phúc khí thiên hạ, đào hoa phút chốc nở rộ.

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