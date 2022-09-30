Đúng 12 trưa mai 1/10: Đầu tháng đại cát, 3 con giáp này không làm cũng có ăn, 'nằm im' tiền tài cũng tự tới, bản mệnh có quà bất ngờ, gia đạo ngập tin vui, vận trình thập phần vượng sắc

Thực Thần phù trợ, những người tuổi Sửu làm nghề tự do dễ nhận được những phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng trong suốt thời gian qua. Nếu là người làm kinh tế, bạn có thể nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng.

Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi dần tháo gỡ được hiểu lầm, vướng mắc trong lòng mà cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian êm đẹp bên nhau. Những kỉ niệm càng ngày càng nhiều hơn, tình cảm đôi bên cũng thêm phần thắm thiết.

Những người làm công việc văn phòng có một ngày làm việc yên bình và hòa hợp với đồng nghiệp. Mọi người bàn luận và thống nhất được quan điểm nên công việc tiến triển rất thuận lợi, nhiều kế hoạch thuận lợi quá dự kiến của bạn.

Thực Thần phù trợ, những người tuổi Sửu làm nghề tự do dễ nhận được những phần thưởng xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 1/10/2022 của 12 con giáp, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dần trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các sự lựa chọn, mặc kệ người ngoài nói ngả nói nghiêng. Một khi đã hạ quyết tâm, bạn sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc mà chẳng hề chần chừ, do dự.

Chính Tài ghé thăm tử vi ngày mới của tuổi Dần, nhờ thế mà con giáp này sẽ có một ngày bận rộn nhưng tiền bạc thì không đếm xuể được. Dịp cuối tuần là lúc người khác nghỉ ngơi lại chính là ngày mà bản mệnh kiếm tiền đầy tay.

Thủy sinh Mộc cho thấy bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Quan hệ giữa hai vợ chồng hài hòa, bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, chẳng hề giấu giếm bất cứ điều gì.

Thủy sinh Mộc cho thấy bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam Hợp mang tới rất nhiều tin vui trong ngày thứ 7 này cho người tuổi Mão. Trong công việc, bạn được cấp trên tạo điều kiện, đồng nghiệp hỗ trợ tối đa để phát huy khả năng cũng như nâng cao chuyên môn. Có thể nói, bạn đang ngày càng cho thấy mình là nhân tố quan trọng của tập thể.

Lại thêm Thực Thần hỗ trợ, đường tài lộc của con giáp này cũng vô cùng vượng phát. Dù là người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh đều sẽ có thu nhập tăng tiến trong hôm nay. Lựa chọn đầu tư trong hôm nay có thể sẽ mang tới nhiều may mắn cho bạn nên đừng ngại mạo hiểm một phen.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Người còn trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm có thể tham khảo lời khuyên của người đi trước để tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình.

Tam Hợp mang tới rất nhiều tin vui trong ngày thứ 7 này cho người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo