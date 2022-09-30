Khuya nay 30/9: Cuối tháng, 3 con giáp này có quà bất ngờ, may mắn gõ cửa, hỷ sự chờ trước ngõ nhà, tìền tài từ đâu rơi xuống, vận trình khởi sắc, tình duyên nở rộ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Sáu ngày 30/9/2022, vận trình sự nghiệp của tuổi Dần có nhiều tin vui, vận trình trong ngày vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Con giáp này đạt được những bước thăng tiến nhỏ, từ đó đã tạo thêm động lực để tiếp tục phấn đấu, cải thiện vị trí trong tương lai.

Về phương diện tình cảm, nửa kia sẽ dành cho người tuổi Dần nhiều sự bất ngờ. Con giáp này cứ nghĩ rằng thời gian ở bên nhau càng lâu thì tình cảm càng phai nhạt, nhưng sự thật không phải như vậy. Đôi bên sống lại những ngày tháng mới yêu nhau, chỉ cần muốn là có thể chứ chẳng cần phải mong ước gì xa xôi.

Bản mệnh vốn là người đa tài, đa nghệ lại hay học hỏi nên có thể đáp ứng được khá nhiều yêu cầu của công việc. Ngay cả đối với những lĩnh vực mới, môi trường mới tuổi Dần cũng thích nghi khá nhanh, không ngại ngần mà luôn cố gắng phát huy hết mọi khả năng để giành lấy thành công.

Về phương diện tình cảm, nửa kia sẽ dành cho người tuổi Dần nhiều sự bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày 30/9/2022 nhận thấy, người tuổi Thìn được cục diện Bán Hợp trợ mệnh nên đường công danh sự nghiệp trở nên hanh thông thuận lợi hơn hẳn. Những thành quả bước đầu mà bạn mang về cho tập thể được đánh giá cao. Đây là bước đệm để bạn bứt phá một cách đầy ngoạn mục trong thời gian tới.

May mắn tiếp tục tìm đến bạn với sự ủng hộ của Thực Thần, bản mệnh được trao tay những cơ hội kiếm tiền hiếm có. Nhất là với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán hay nghề tự do đều có thể cân nhắc và đưa ra lựa chọn cho riêng mình. Đừng để bản thân phải hối tiếc vì bất cứ điều gì.

Đường tình duyên khởi sắc không ngừng do ngũ hành tương sinh. Tình yêu đôi lứa thăng hoa khiến con giáp này càng thêm hạnh phúc. Tinh thần của tuổi Thìn đang hết sức vui vẻ, thoải mái và đối phương như tiếp thêm động lực để bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đường tình duyên khởi sắc không ngừng do ngũ hành tương sinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam Hợp trợ mệnh, mọi việc trở nên thuận lợi hơn với người tuổi Mão trong ngày thứ 6 này. Dù là đang đi làm hay đang ngồi trên ghế nhà trường thì thành tích của bạn cũng khiến cho không ít người phải trầm trồ thán phục. Con giáp thông minh này có thoải mải thể hiện bản thân của mình mà không còn e dè bất cứ điều gì thêm nữa.

Nhân duyên của người tuổi Mão vô cùng hài hòa, con giáp này nhận được sự quan tâm từ gia đình, người thân yêu của mình. Người độc thân có không ít cơ hội tình duyên đến với mình. Tình yêu chẳng phải thứ dễ dàng tìm thấy. Nếu đã có được trong tay thì hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có.

Các mối quan hệ của bản mệnh trong ngày rất tốt, mọi mâu thuẫn dần được gỡ bỏ, tình cảm trở nên hài hòa, êm đẹp hơn. Các cặp vợ chồng tình cảm càng ngày càng nồng thắm, tình yêu và tình thân dần gắn kết với nhau thành một thể không thể tách rời.

Tam Hợp trợ mệnh, mọi việc trở nên thuận lợi hơn với người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo