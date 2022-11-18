Đúng giờ Tý ngày mai (19/11), TAM HỢP nâng đỡ, QUÝ NHÂN ưu ái, 3 con giáp này công danh 'xuôi chèo mát mái', hanh thông đủ đường, bản mệnh đắc tài đắc lộc, kinh doanh vượng sắc, tiền tài đổ về như thác

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 17:25

Đúng giờ Tý ngày mai, 19/11, 3 con giáp này được tam hợp nâng đỡ, quý nhân ưu ái, sự nghiệp vụt sáng, hanh thông đủ đường, làm ăn tấn tới, đắc tài đắc lộc.

Tuổi Mùi

Tiếp nối tử vi ngày 18/11/2022 của 12 con giáp, Thiên Ấn cho thấy những bước tiến rõ ràng trong sự nghiệp của người tuổi Mùi, đặc biệt là trong những ngành học tập, nghiên cứu. Nhiều người ngưỡng mộ năng lực làm việc của bạn đấy.

Nhân lúc mọi việc diễn ra thuận lợi, bạn nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mà mình đã ấp ủ từ lâu, đừng để các kế hoạch mãi chỉ nằm trên giấy. Chỉ khi bắt tay vào làm, bạn mới biết mình thiếu sót ở đâu và cần cải thiện ở điểm nào.

Thứ 7 này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Mùi về phương diện tình cảm, bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng. 

Đúng giờ Tý ngày mai (19/11), TAM HỢP nâng đỡ, QUÝ NHÂN ưu ái, 3 con giáp này công danh 'xuôi chèo mát mái', hanh thông đủ đường, bản mệnh đắc tài đắc lộc, kinh doanh vượng sắc, tiền tài đổ về như thác - Ảnh 1
Thứ Sáu này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra thuận lợi. Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên mọi bước đi của con giáp này đều được hỗ trợ hết mình. Tuy nhiên, may mắn không phải lúc nào cũng có, bản mệnh nên nỗ lực bằng chính thực lực và vốn kinh nghiệm của mình.

Vận trình tài lộc đón nhận tin vui bất ngờ. Vận may lớn đem tới cho người tuổi Mẹo nguồn thu nhập đáng kể, nâng cao chất lượng cuộc sống hiện tại.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho sức khỏe của con giáp này được cải thiện, nhờ đó mà đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, dễ đưa ra quyết định đúng đắn. Ngày mai cũng là ngày tốt để bản mệnh hàn gắn tình cảm với ai đó.

Đúng giờ Tý ngày mai (19/11), TAM HỢP nâng đỡ, QUÝ NHÂN ưu ái, 3 con giáp này công danh 'xuôi chèo mát mái', hanh thông đủ đường, bản mệnh đắc tài đắc lộc, kinh doanh vượng sắc, tiền tài đổ về như thác - Ảnh 2
Công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra vô cùng dễ dàng. Đây là cơ hội tốt để người tuổi Thìn thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình ở lĩnh vực yêu thích. Nếu nhanh nhạy nắm bắt mọi thời cơ trước mắt, cơ hội thăng tiến dành cho bản mệnh sẽ là rất lớn.

Vận trình tài lộc dồi dào. Cơ hội kiếm tiền ở ngay trước mắt, chỉ cần tuổi Thìn tập trung vào đó là có cơ hội nâng cao nguồn thu của mình.

Với người độc thân, bạn có thể trở thành tâm điểm của đám đông khi xuất hiên ở bất cứ đâu nhờ phong thái tự nhiên, vui vẻ của mình. Nếu nhận được lời mời làm quen của người khác, bạn có thể thử cho đối phương một cơ hội xem sao.

Đúng giờ Tý ngày mai (19/11), TAM HỢP nâng đỡ, QUÝ NHÂN ưu ái, 3 con giáp này công danh 'xuôi chèo mát mái', hanh thông đủ đường, bản mệnh đắc tài đắc lộc, kinh doanh vượng sắc, tiền tài đổ về như thác - Ảnh 3
Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra vô cùng dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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