Thiên Ấn cho thấy những bước tiến rõ ràng trong sự nghiệp của người tuổi Hợi, đặc biệt là trong những ngành học tập, nghiên cứu. Nhiều người ngưỡng mộ năng lực làm việc của bạn đấy.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà. Dù là người độc thân hay đã có đôi có cặp cũng đón nhận nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm trong ngày. Nhưng đừng vì thế mà chủ quan và hờ hững, thiếu quan tâm tới người bên cạnh mình.

Nhân lúc mọi việc diễn ra thuận lợi, bạn nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mà mình đã ấp ủ từ lâu, đừng để các kế hoạch mãi chỉ nằm trên giấy. Chỉ khi bắt tay vào làm, bạn mới biết mình thiếu sót ở đâu và cần cải thiện ở điểm nào.

Thiên Ấn cho thấy những bước tiến rõ ràng trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Người làm công việc tự do hay kinh doanh, buôn bán gặp nhiều may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Ngoài ra, nhờ có quý nhân nâng đỡ mà dù có gặp trở ngại nào cũng dễ dàng vượt qua.

Tài vận: Vận trình tài lộc vô cùng dồi dào. Tuổi Dậu may mắn khi được Thần Tài chiếu mệnh, cơ hội kiếm tiền ở ngay trước mắt, đặc biệt thuận lợi với những người hoạt động trong lĩnh vực buôn bán, kinh doanh.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân có cơ hội gặp được người ưng ý. Bạn và đối phương có thể có thiện cảm với nhau từ những phút gặp gỡ đầu tiên. Hãy mạnh dạn giữ quan hệ và kéo gần khoảng cách với đối phương, quan hệ của hai bạn đang rất triển vọng.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân có cơ hội gặp được người ưng ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay tài lộc của tuổi Tuất được Chính Tài độ mệnh, nhờ thế mà khởi sắc vô cùng. Chuyện kiếm tiền không làm khó được người kinh doanh. Hôm nay bản mệnh nhìn thấy cơ hội kiếm tiền khá dễ dàng ngay trong tầm tay của mình. Dám nghĩ dám làm, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu với khả năng tính toán và sự nhạy bén của mình.

Người làm công ăn lương dù không rủng rỉnh như người kinh doanh, song công việc suôn sẻ cũng có thể nói giúp cho thu nhập của bản mệnh tăng lên không ít. Bạn rất hài lòng với tình trạng hiện tại, bởi điều đó cũng cho thấy bạn đang đi đúng đường và làm những việc có ý nghĩa.

Tử vi hôm nay tài lộc của tuổi Tuất được Chính Tài độ mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo