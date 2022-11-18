Đồng hồ điểm 12h02p trưa nay (18/11), Chim báo hỷ đến 3 con giáp này, bản mệnh đề tên bảng vàng, tiền tài về tay, vận trình thăng hoa, tình duyên nở rộ, người độc thân thoát kiếp FA

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 09:57

Đúng 12h02p trưa nay 18/11, 3 con giáp này được chim báo hỷ, bản mệnh đề tên bảng vàng, tiền tài về tay, vận trình vượng sắc, đào hoa nở rộ.

Tuổi Hợi

Thiên Ấn cho thấy những bước tiến rõ ràng trong sự nghiệp của người tuổi Hợi, đặc biệt là trong những ngành học tập, nghiên cứu. Nhiều người ngưỡng mộ năng lực làm việc của bạn đấy.

Nhân lúc mọi việc diễn ra thuận lợi, bạn nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mà mình đã ấp ủ từ lâu, đừng để các kế hoạch mãi chỉ nằm trên giấy. Chỉ khi bắt tay vào làm, bạn mới biết mình thiếu sót ở đâu và cần cải thiện ở điểm nào.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà. Dù là người độc thân hay đã có đôi có cặp cũng đón nhận nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm trong ngày. Nhưng đừng vì thế mà chủ quan và hờ hững, thiếu quan tâm tới người bên cạnh mình.

Đồng hồ điểm 12h02p trưa nay (18/11), Chim báo hỷ đến 3 con giáp này, bản mệnh đề tên bảng vàng, tiền tài về tay, vận trình thăng hoa, tình duyên nở rộ, người độc thân thoát kiếp FA - Ảnh 1
Thiên Ấn cho thấy những bước tiến rõ ràng trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Người làm công việc tự do hay kinh doanh, buôn bán gặp nhiều may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Ngoài ra, nhờ có quý nhân nâng đỡ mà dù có gặp trở ngại nào cũng dễ dàng vượt qua.

Tài vận: Vận trình tài lộc vô cùng dồi dào. Tuổi Dậu may mắn khi được Thần Tài chiếu mệnh, cơ hội kiếm tiền ở ngay trước mắt, đặc biệt thuận lợi với những người hoạt động trong lĩnh vực buôn bán, kinh doanh.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân có cơ hội gặp được người ưng ý. Bạn và đối phương có thể có thiện cảm với nhau từ những phút gặp gỡ đầu tiên. Hãy mạnh dạn giữ quan hệ và kéo gần khoảng cách với đối phương, quan hệ của hai bạn đang rất triển vọng.

Đồng hồ điểm 12h02p trưa nay (18/11), Chim báo hỷ đến 3 con giáp này, bản mệnh đề tên bảng vàng, tiền tài về tay, vận trình thăng hoa, tình duyên nở rộ, người độc thân thoát kiếp FA - Ảnh 2
Hỏa sinh Thổ, người độc thân có cơ hội gặp được người ưng ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay tài lộc của tuổi Tuất được Chính Tài độ mệnh, nhờ thế mà khởi sắc vô cùng. Chuyện kiếm tiền không làm khó được người kinh doanh. Hôm nay bản mệnh nhìn thấy cơ hội kiếm tiền khá dễ dàng ngay trong tầm tay của mình. Dám nghĩ dám làm, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu với khả năng tính toán và sự nhạy bén của mình.

Người làm công ăn lương dù không rủng rỉnh như người kinh doanh, song công việc suôn sẻ cũng có thể nói giúp cho thu nhập của bản mệnh tăng lên không ít. Bạn rất hài lòng với tình trạng hiện tại, bởi điều đó cũng cho thấy bạn đang đi đúng đường và làm những việc có ý nghĩa.

Đồng hồ điểm 12h02p trưa nay (18/11), Chim báo hỷ đến 3 con giáp này, bản mệnh đề tên bảng vàng, tiền tài về tay, vận trình thăng hoa, tình duyên nở rộ, người độc thân thoát kiếp FA - Ảnh 3
Tử vi hôm nay tài lộc của tuổi Tuất được Chính Tài độ mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng 12h02p ngày mai (18/11), 3 con giáp NGỌC HOÀNG gọi tên, trao tận tay phước lành, bản mệnh không làm cũng có ăn, chỉ việc rung đùi đếm tiền, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ

Thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng 12h02p ngày mai (18/11), 3 con giáp NGỌC HOÀNG gọi tên, trao tận tay phước lành, bản mệnh không làm cũng có ăn, chỉ việc rung đùi đếm tiền, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ

Đúng 12h02p ngày mai 18/11/2022, 3 con giáp này không làm cũng có ăn, tiền tài về tay, bản mệnh rung đùi đếm tiền, chỉ sợ tiêu xài không hết, cuối năm sắm nhà xịn, mua xế hộp tiền tỷ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn con giáp xui xẻo tử vi hôm nay con giáp ngày mai tử vi con giáp hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba