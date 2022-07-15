Đúng giờ Tý hôm nay 15/7: CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này phú quý an khang, tài lộc tá lả, tiền vô đầy nhà, cơ hội nếu biết nắm bắt sẽ một bước đổi đời, thăng quan tiến chức, lộc lá đuề huề, viên mãn vô biên

Dưới sự thúc đẩy của Nhị Hợp, người tuổi Thân có một ngày làm việc hiệu quả. Chỉ cần bình tĩnh xử lý công việc và trao đổi kinh nghiệm với mọi người thì bản mệnh có thể giải quyết nhanh chóng tất cả mọi vấn đề.

Tuổi Thân đón nhận tin vui trong tình cảm, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết.

Bên cạnh đó, đừng ngại mở lòng mình và giữ thái độ niềm nở với tất cả mọi người, có thể quý nhân tương lai của bạn đang ở ngay bên cạnh đấy. Hãy luôn tạo ấn tượng thất tốt với mọi người xung quanh, mọi việc cũng sẽ theo đó mà trở nên trôi chảy.

Tuổi Thân đón nhận tin vui trong tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc, bạn có khả năng học hỏi đặc biệt mạnh mẽ, luôn có thể thành thạo các kỹ năng một cách nhanh chóng. Vì vậy, bạn sẽ được thăng chức nhanh chóng.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Tỵ sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Tình duyên, trong lòng luôn nhớ về nhau, trên đường về nhà hãy mua đồ ăn ngon cho nhau. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng bền chặt.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Tỵ sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng hôm nay Thứ Sáu 15/07/2022, vận trình của Tuổi Tuất ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Tuất mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè, biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình trong những người trò chuyện cùng. Đừng ngại ngần theo đuổi vì nếu đã là hạnh phúc của mình thì phải theo đuổi để giữ lấy cho riêng mình.

Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Tuất mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo