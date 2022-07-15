Đúng giờ Tý hôm nay 15/7: CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này phú quý an khang, tài lộc tá lả, tiền vô đầy nhà, cơ hội nếu biết nắm bắt sẽ một bước đổi đời, thăng quan tiến chức, lộc lá đuề huề, viên mãn vô biên

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 09:22

Chiêm tinh nhập mệnh dự báo 3 con giáp này đúng giờ Tý hôm nay, phúc khí an khang, tài lộc tá lả, tiền tài đầy nhà, vàng bạc tràn két, tình duyên thắm đượm.

Tuổi Thân

Dưới sự thúc đẩy của Nhị Hợp, người tuổi Thân có một ngày làm việc hiệu quả. Chỉ cần bình tĩnh xử lý công việc và trao đổi kinh nghiệm với mọi người thì bản mệnh có thể giải quyết nhanh chóng tất cả mọi vấn đề. 

Bên cạnh đó, đừng ngại mở lòng mình và giữ thái độ niềm nở với tất cả mọi người, có thể quý nhân tương lai của bạn đang ở ngay bên cạnh đấy. Hãy luôn tạo ấn tượng thất tốt với mọi người xung quanh, mọi việc cũng sẽ theo đó mà trở nên trôi chảy.

Tuổi Thân đón nhận tin vui trong tình cảm, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết.

Đúng giờ Tý hôm nay 15/7: CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này phú quý an khang, tài lộc tá lả, tiền vô đầy nhà, cơ hội nếu biết nắm bắt sẽ một bước đổi đời, thăng quan tiến chức, lộc lá đuề huề, viên mãn vô biên - Ảnh 1
Tuổi Thân đón nhận tin vui trong tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc, bạn có khả năng học hỏi đặc biệt mạnh mẽ, luôn có thể thành thạo các kỹ năng một cách nhanh chóng. Vì vậy, bạn sẽ được thăng chức nhanh chóng.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Tỵ sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Tình duyên, trong lòng luôn nhớ về nhau, trên đường về nhà hãy mua đồ ăn ngon cho nhau. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng bền chặt.

Đúng giờ Tý hôm nay 15/7: CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này phú quý an khang, tài lộc tá lả, tiền vô đầy nhà, cơ hội nếu biết nắm bắt sẽ một bước đổi đời, thăng quan tiến chức, lộc lá đuề huề, viên mãn vô biên - Ảnh 2
Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Tỵ sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng hôm nay Thứ Sáu 15/07/2022, vận trình của Tuổi Tuất ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Tuất mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè, biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình trong những người trò chuyện cùng. Đừng ngại ngần theo đuổi vì nếu đã là hạnh phúc của mình thì phải theo đuổi để giữ lấy cho riêng mình.

Đúng giờ Tý hôm nay 15/7: CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này phú quý an khang, tài lộc tá lả, tiền vô đầy nhà, cơ hội nếu biết nắm bắt sẽ một bước đổi đời, thăng quan tiến chức, lộc lá đuề huề, viên mãn vô biên - Ảnh 3
Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Tuất mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 15/7: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này cẩn thận tiền của hao mất, cẩn trọng lời nói kẻo kẻ tiểu nhân hãm hại, gia đạo bất an, tình duyên trắc trở

Cuối ngày hôm nay 15/7: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này cẩn thận tiền của hao mất, cẩn trọng lời nói kẻo kẻ tiểu nhân hãm hại, gia đạo bất an, tình duyên trắc trở

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 15/7, 3 con giáp này cẩn thận tiền của hao mất, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, gia đạo có chuyện không vui

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 41 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 4 giờ 13 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới