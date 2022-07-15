Cuối ngày mai 16/7: Ảnh hưởng của LỤC XUNG, 3 con giáp làm gì cũng phải cẩn trọng, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, công danh lao dốc, tình duyên rạn nứt

Sửu Tuất Tương Hình tác động khiến người tuổi Tuất phải nhận lấy nhiều phản ứng tiêu cực của mọi người vì cách diễn đạt không khéo léo. Dù bạn là người có quyền có thể đi chăng nữa cũng không thể thích gì nói nấy, gây tổn thương cho người nghe.

Xem tử vi tình duyên ngày mai của tuổi Tuất gặp Thiên Tài Tinh. Thời gian này, bản mệnh dễ nảy sinh mâu thuẫn với nửa kia của mình. Con giáp này dễ nổi nóng, bốc đồng trong cách nghĩ và hành động. Có những nghi ngờ xảy ra trong khi sự thực là gì vẫn chưa rõ ràng.

Với người làm công ăn lương, nếu gặp phải trở ngại và nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết, bạn đừng ngại xin sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm xung quanh. Người ngoài cuộc thường có cái nhìn cởi mở hơn về các vấn đề.

Sửu Tuất Tương Hình tác động khiến người tuổi Tuất phải nhận lấy nhiều phản ứng tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cần phải chú ý, trong ngày phạm cục diện Tương Hình như ngày mai, bạn chớ nên quá mức tự tin, vì như vậy sẽ dễ rơi vào trạng thái chủ quan, lơ là. Nếu muốn tránh khỏi nhiều rắc rối, hãy luôn quan sát và tham khảo lời khuyên của người khác.

Trong giao tiếp, con giáp này cũng cần đặc biệt chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là những ai thiện chí với mình. Đồng thời, khi góp ý với ai, bạn nên dùng những từ ngữ nhẹ nhàng, uyển chuyển, tránh tổn thương người khác.

Thổ vượng khuyên bạn chớ nên cố chấp với suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác. Đôi khi, thay đổi góc độ đánh giá vấn đề sẽ giúp bạn tìm ra hướng giải quyết công việc đơn giản hơn.

Người tuổi Mùi cần phải chú ý, trong ngày phạm cục diện Tương Hình như ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thương Quan báo hiệu một ngày chẳng hề may mắn đối với người tuổi Tị. Bạn dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với cấp trên. Bạn nên có cách giải quyết vấn đề khéo léo để quan hệ đôi bên không thêm phần căng thẳng, công việc trở nên bế tắc.

Một số người gặp khó khăn trong công việc đừng vội nghĩ đến việc bỏ cuộc, bởi bỏ cuộc thì mọi công lao của bạn sẽ đổ sông đổ bể. Hãy nghĩ rằng khó khăn cũng chính là dịp để mình rèn luyện bản thân, nhận ra tiềm năng của mình.

Vận trình tình cảm khá ảm đạm, người tuổi này độc thân vì quá bận rộn giải quyết các vấn đề khác trong cuộc sống mà không có đủ thời gian và tâm trí để xoay sở và tìm cho mình một tình yêu đích thực.

Một số người gặp khó khăn trong công việc đừng vội nghĩ đến việc bỏ cuộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo