Cuối ngày hôm nay 15/7: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này cẩn thận tiền của hao mất, cẩn trọng lời nói kẻo kẻ tiểu nhân hãm hại, gia đạo bất an, tình duyên trắc trở

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 08:41

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 15/7, 3 con giáp này cẩn thận tiền của hao mất, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, gia đạo có chuyện không vui

Tuổi Sửu

Tỷ Kiên đẩy người tuổi Sửu vướng vào những mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp. Vì danh lợi mà nhiều người sẵn sàng trở mặt, tìm cách hãm hại người quen. Bạn cần phải tỉnh táo để đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn.

Tốt nhất, hôm nay, bạn nên tập trung vào nhiệm vụ của mình và tránh lo chuyện bao đồng. Nếu nhận thấy ai đang mang lại ảnh hưởng không tốt với mình, bạn cũng hãy chủ động kéo giãn khoảng cách, chớ để mình chịu tác động xấu.

Tình duyên, đừng có thói quen kể cho nửa kia nghe những chuyện bất bình hay trút năng lượng tiêu cực mà bạn tiếp nhận từ bên ngoài. Điều này sẽ khiến người yêu khó chịu.

Cuối ngày hôm nay 15/7: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này cẩn thận tiền của hao mất, cẩn trọng lời nói kẻo kẻ tiểu nhân hãm hại, gia đạo bất an, tình duyên trắc trở - Ảnh 1
Tỷ Kiên đẩy người tuổi Sửu vướng vào những mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 15/7/2022 của 12 con giáp, Tương Hình ám hại, người tuổi Dần cần cẩn thận trước nguy cơ bị kẻ tiểu nhân âm thầm hãm hại. Bản mệnh cần đặc biệt cảnh giác với những kẻ đon đả, tìm cách lấy lòng mình.

Với người làm lãnh đạo, bạn cần phải sáng suốt để đưa ra những quyết định đúng đắn, chớ nên ba phải tin theo lời xúi giục của kẻ khác. Mọi quyết định của bản mệnh không chỉ ảnh hưởng tới chính bản thân mà còn tới cả tập thể, vì thế càng cần cẩn trọng hơn.

Tình duyên, khi tâm trạng không được tốt, bạn sẽ thường xuyên trút cảm xúc tiêu cực của mình sang nửa kia, dẫn đến những cuộc cãi vã liên miên giữa hai người.

Cuối ngày hôm nay 15/7: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này cẩn thận tiền của hao mất, cẩn trọng lời nói kẻo kẻ tiểu nhân hãm hại, gia đạo bất an, tình duyên trắc trở - Ảnh 2
Với người làm lãnh đạo, bạn cần phải sáng suốt để đưa ra những quyết định đúng đắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tiếp nối tử vi ngày 14/7/2022 của 12 con giáp, Tỷ Kiên tác động, người tuổi Mùi dễ gặp trục trặc trong công việc vào ngày hôm nay. Khi xảy ra bất đồng ý kiến với đồng nghiệp hoặc bạn bè, bạn cần chú ý giữ bình tĩnh và nêu rõ quan điểm của mình.

Con giáp này cũng cần chú ý không nên xử lý công việc trong trạng thái kích động, thiếu lý trí, bởi như vậy rất dễ mắc phải lỗi sai. Đồng thời, có thể đây cũng chính là nguyên nhân khiến bạn và mọi người không cùng chung quan điểm.

Vận trình tài lộc của Tuổi Mùi hôm nay cũng không được khả quan cho lắm, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. Tuổi Thìn cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

Cuối ngày hôm nay 15/7: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này cẩn thận tiền của hao mất, cẩn trọng lời nói kẻo kẻ tiểu nhân hãm hại, gia đạo bất an, tình duyên trắc trở - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của Tuổi Mùi hôm nay cũng không được khả quan cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

 

Đồng hồ điểm 12h hôm nay 15/7: CÁT TINH dự báo 3 con giáp kinh doanh đại cát, vàng bạc chật két, tài lộc bùng nổ, vận trình hanh thông, tình duyên đỏ thắm

Đồng hồ điểm 12h hôm nay 15/7: CÁT TINH dự báo 3 con giáp kinh doanh đại cát, vàng bạc chật két, tài lộc bùng nổ, vận trình hanh thông, tình duyên đỏ thắm

Đúng 12h hôm nay, 3 con giáp được dự báo lộc kinh doanh đại cát, mua may bán đắt, tiền về như thác nổ, vận trình hanh thông, tình duyên đỏ thắm.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026