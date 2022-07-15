Cuối ngày hôm nay 15/7: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này cẩn thận tiền của hao mất, cẩn trọng lời nói kẻo kẻ tiểu nhân hãm hại, gia đạo bất an, tình duyên trắc trở

Tỷ Kiên đẩy người tuổi Sửu vướng vào những mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp. Vì danh lợi mà nhiều người sẵn sàng trở mặt, tìm cách hãm hại người quen. Bạn cần phải tỉnh táo để đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn.

Tình duyên, đừng có thói quen kể cho nửa kia nghe những chuyện bất bình hay trút năng lượng tiêu cực mà bạn tiếp nhận từ bên ngoài. Điều này sẽ khiến người yêu khó chịu.

Tốt nhất, hôm nay, bạn nên tập trung vào nhiệm vụ của mình và tránh lo chuyện bao đồng. Nếu nhận thấy ai đang mang lại ảnh hưởng không tốt với mình, bạn cũng hãy chủ động kéo giãn khoảng cách, chớ để mình chịu tác động xấu.

Tỷ Kiên đẩy người tuổi Sửu vướng vào những mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 15/7/2022 của 12 con giáp, Tương Hình ám hại, người tuổi Dần cần cẩn thận trước nguy cơ bị kẻ tiểu nhân âm thầm hãm hại. Bản mệnh cần đặc biệt cảnh giác với những kẻ đon đả, tìm cách lấy lòng mình.

Với người làm lãnh đạo, bạn cần phải sáng suốt để đưa ra những quyết định đúng đắn, chớ nên ba phải tin theo lời xúi giục của kẻ khác. Mọi quyết định của bản mệnh không chỉ ảnh hưởng tới chính bản thân mà còn tới cả tập thể, vì thế càng cần cẩn trọng hơn.

Tình duyên, khi tâm trạng không được tốt, bạn sẽ thường xuyên trút cảm xúc tiêu cực của mình sang nửa kia, dẫn đến những cuộc cãi vã liên miên giữa hai người.

Với người làm lãnh đạo, bạn cần phải sáng suốt để đưa ra những quyết định đúng đắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tiếp nối tử vi ngày 14/7/2022 của 12 con giáp, Tỷ Kiên tác động, người tuổi Mùi dễ gặp trục trặc trong công việc vào ngày hôm nay. Khi xảy ra bất đồng ý kiến với đồng nghiệp hoặc bạn bè, bạn cần chú ý giữ bình tĩnh và nêu rõ quan điểm của mình.

Con giáp này cũng cần chú ý không nên xử lý công việc trong trạng thái kích động, thiếu lý trí, bởi như vậy rất dễ mắc phải lỗi sai. Đồng thời, có thể đây cũng chính là nguyên nhân khiến bạn và mọi người không cùng chung quan điểm.

Vận trình tài lộc của Tuổi Mùi hôm nay cũng không được khả quan cho lắm, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. Tuổi Thìn cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

Vận trình tài lộc của Tuổi Mùi hôm nay cũng không được khả quan cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo