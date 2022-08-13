Đúng giờ Tý hôm nay 13/8: TOP 3 con giáp rơi trúng hố vàng, lộc lá tá lả, bản mệnh ngủ trên đống tiền, nửa đời sau tiêu xài không hết, giàu có nhất một vùng, ai cũng đỏ mắt ghen tị

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này rơi trúng hố vàng, lộc lá đầy nhà, của cải chật ních, bản mệnh sống trong nhung lụa vinh hoa, giàu có nhất một vùng.
- Cuối ngày mai 13/8: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp này may mắn đủ đường, tài lộc bùng nổ, nhân duyên vượng sắc, gia đạo có tin vui, vận trình lên hương chỉ sau một đêm
- Đúng ngày mai, 13/8: CÁT THẦN chiếu mệnh, 3 con giáp này công danh vụt sáng, sự nghiệp chạm đỉnh, tài chính khấm khả, rủng rỉnh tiền tiêu, cuối năm có lộc, vận trình vượng sắc, độc thân tìm được nửa kia
Tuổi Dậu
Trong các mối quan hệ xã hội, tuổi Dậu là người nổi bật và được yêu mến nhờ có cách đối nhân xử thế hợp lý. Con giáp này luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời chủ động giữ khoảng cách với những kẻ có ý đồ xấu.
Tài lộc: Vận trình tài lộc không có gì bất ổn. Người tuổi này mau chóng giải quyết những rắc rối liên quan đến tiền bạc do có Thiên Tài giúp sức.
Trong ngày Thổ sinh Kim, mối quan hệ gia đình của tuổi Dậu rất hòa hợp. Con giáp này và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu nhau. Nửa kia là động lực giúp bản mệnh không ngừng phấn đấu vươn lên, cho dù phải đối diện với khó khăn gì đi nữa.
Tuổi Tý
Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều thú vị. Chính Tài nâng đỡ mở ra trước mắt người tuổi này không ít những cơ hội mới. Tinh thần làm việc hăng say, chủ động và tự tin giúp người tuổi Tý dễ dàng hơn trong quá trình làm việc.
Vận trình tài lộc thắm sắc. Bản mệnh có được khoản thu nhập dư dôi, nhờ vậy mà bớt được nỗi lo như trước.
Thổ sinh Kim, bản mệnh luôn rất tự hào về gia đình mình bởi các thành viên luôn thấu hiểu nhau. Để có thể được như vậy, gia đình bạn đã thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, kể cả trong những chuyện khó giãi bày nhất.
Tuổi Tuất
Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 13/8 diễn ra như ý. Sự xuất hiện của Tỷ Kiên khuyên con giáp này không nên bỏ cuộc giữa chừng khi gặp khó khăn, thử thách vì nếu vượt qua được đó bản mệnh sẽ có thể gặt hái được nhiều thành công cho riêng mình.
Tài lộc: Vận trình tài lộc khả quan. Nhờ có sự định hướng về phương diện tài chính tốt mà người tuổi này hiếm khi nào rơi vào tình trạng “rỗng túi”.
Trong ngày Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của con giáp này sau một ngày làm việc đầy vất vả. Chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy người thân là bản mệnh đã cảm thấy thoải mái, thư giãn ngay.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo