Đúng giờ Sửu ngày mai 1/10: Đầu tháng khởi vượng, 3 con giáp này may mắn bám gót, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', suôn sẻ đủ đường, bản mệnh phúc khí an khang, tình - tiền viên mãn

Người tuổi Dậu trong hôm nay được Thiên Ấn dẫn đường nên được tạo nhiều cơ hội tốt để chứng minh bản thân. Ngày này bạn cứ yên tâm công tác, xây dựng kế hoạch và nêu ý kiến của mình với lãnh đạo chắc chắn sẽ nhận được sự tán đồng. Các mối quan hệ xã giao bên ngoài cũng khá tốt, có lợi cho công việc.

Chuyện tình cảm cũng có những bước phát triển tích cực. Mối quan hệ xã giao rộng rãi do Tam Hội mang lại giúp bạn lúc nào cũng được mọi người quan tâm, yêu mến. Người độc thân có thể nhân cơ hội này để tìm ra người phù hợp với mình. Người đã lập gia đình nhận được sự cổ vũ, cảm thông của nửa kia, nhờ vậy mà bạn có động lực cố gắng mỗi ngày.

Nếu giữ được phong độ hiện tại lâu dài, bạn sẽ có bước thăng tiến mới nhờ tinh thần trách nhiệm và luôn cố gắng để hoàn thành công việc đúng thời hạn. Bạn đang được cấp trên ưu ái và đánh giá khá cao vì điều đó, rất có thể trong tương lai bạn sẽ được giao thêm những trọng trách quan trọng.

Chuyện tình cảm cũng có những bước phát triển tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều hanh thông suôn sẻ. Khả năng kiếm tiền của con giáp này rất ổn, quy mô phát triển nhanh hơn so với dự định lúc ban đầu. Nhờ vậy mà thu về không ít tiền bạc, rủng rỉnh chi tiêu.

Nhờ có Tam Hợp phù trợ, con giáp nổi bật này luôn giữ được tinh thần năng động, tích cực, sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào. Mọi việc gặt hái được thành quả cao lại càng khiến bạn cảm thấy hăng hái hơn. Dường như khó khăn xuất hiện vào giờ phút này cũng không thể cản được bước chân của bạn.

Ngũ hành tương sinh chỉ lối dẫn đường cho con giáp này tìm thấy được đúng đường đi tới hạnh phúc. Bản mệnh không còn tự khiến mình đau khổ về những chuyện đã qua mà đã biết sống cho hiện tại. Đừng tự đóng cửa trái tim mình, bởi ai cũng xứng đáng được yêu thương.

Ngũ hành tương sinh chỉ lối dẫn đường cho con giáp này tìm thấy được đúng đường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dự báo trong ngày mai quan hệ xã giao hài hòa giúp tuổi Ngọ tiến triển càng suôn sẻ hơn. Bạn có thể tạo lập quan hệ được với những đồng nghiệp hoặc đối tác đáng tin cậy. Đôi bên có thể chung sức hướng tới một mục tiêu chung, giúp đỡ nhau cùng vượt qua thách thức.

Đế Vượng cát tinh xuất hiện cũng thêm phần khẳng định những gì người tuổi Ngọ đạt được là vô cùng xứng đáng. Bạn có thể khẳng định được vị thế và bản lĩnh của mình, không chỉ khiến mọi người ngưỡng mộ mà còn kính phục.

Đế Vượng cát tinh xuất hiện cũng thêm phần khẳng định những gì người tuổi Ngọ đạt được là vô cùng xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo