Cuối ngày mai 1/10: THƯƠNG QUAN nhắc nhở 3 con giáp này cẩn thận đủ đường, vận trình kém may mắn, bản mệnh rắc rối bủa vây, tình duyên rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 10:34

Cuối ngày mai, thương quan nhắc nhở 3 con giáp này, cẩn thận nhìn trước sau, vận trình kém suôn sẻ, bản mệnh gặp rắc rối.

Tuổi Thìn

Thương Quan báo hiệu một ngày làm việc chẳng mấy suôn sẻ với người tuổi Thìn. Do bản tính hiếu thắng, chẳng chịu thua bất cứ ai, bạn dễ vướng phải những tranh chấp với đồng nghiệp và thậm chí là với cả cấp trên của mình.

Chuyện thi cử cũng không suôn sẻ đối với bản mệnh. Những ai tham gia thi tuyển hoặc bầu cử phải chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng, nếu không, bạn sẽ không thể lường được những khó khăn mà mình sẽ gặp phải.

Bạn cũng nên chú ý tới sức khỏe trong ngày này, dù bận bịu tới mấy cũng đừng lơ là sức khỏe của mình, cũng tránh để những nỗi lo lắng thường nhật ảnh hưởng tới tinh thần. Nên nhớ, sức khỏe là vốn quý, đừng đánh mất nó vì bất cứ lý do gì.

Cuối ngày mai 1/10: THƯƠNG QUAN nhắc nhở 3 con giáp này cẩn thận đủ đường, vận trình kém may mắn, bản mệnh rắc rối bủa vây, tình duyên rạn nứt - Ảnh 1
Chuyện thi cử cũng không suôn sẻ đối với bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân Hợi Tương Hại là dấu hiệu cho thấy người tuổi Thân không gặp may trong ngày thứ 7 này. Vận trình có nhiều hung hiểm, bạn làm gì cũng có cảm giác trắc trở, không phải do yếu tố chủ quan thì cũng có người ngáng đường hay gây hại.

Dù vận xui ập đến rất khó tránh nhưng bản mệnh cũng nên kiểm soát lời ăn tiếng nói và cách hành xử của mình thật tốt để giảm bớt sự căng thẳng trong các mối quan hệ. Chỉ cần bạn giữ mình khiêm tốn, có sự cầu thị thì chẳng ai có lý do để gây khó dễ cho bạn.

Hỏa khắc Kim cho thấy các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng, đặc biệt là nếu bạn còn độc thân. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng với một ai đó khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình. 

Cuối ngày mai 1/10: THƯƠNG QUAN nhắc nhở 3 con giáp này cẩn thận đủ đường, vận trình kém may mắn, bản mệnh rắc rối bủa vây, tình duyên rạn nứt - Ảnh 2
Thân Hợi Tương Hại là dấu hiệu cho thấy người tuổi Thân không gặp may trong ngày thứ 7 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thiên Quan gây rối, người tuổi Tuất là con giáp sĩ diện nên dễ vướng rắc rối chốn quan trường. Bạn nên kiềm chế tính nóng nảy, biết giữ mình để tránh mâu thuẫn, xô xát với người khác. Trước khi nêu quan điểm của bản thân, cần chú ý đến tình huống và đối tượng giao tiếp.

 

Kẻ tiểu nhân cũng có cơ hội xuất hiện xung quanh bạn trong ngày mai, vì thế cần tránh thái độ làm việc chểnh mảng, được chăng hay chớ. Bạn cần nghiêm túc với mọi việc được giao mới có thể giảm bớt những rắc rối không cần thiết.

 

Ngày mai bạn nên dành thời gian quan tâm và chăm lo cho sức khỏe của mình hơn. Nếu cứ vùi đầu vào công việc rồi quên ăn, quên ngủ, bạn sẽ rất dễ đổ bệnh. Khi đó, dù có bao nhiêu lý tưởng cũng chẳng có sức mà theo đuổi.

Cuối ngày mai 1/10: THƯƠNG QUAN nhắc nhở 3 con giáp này cẩn thận đủ đường, vận trình kém may mắn, bản mệnh rắc rối bủa vây, tình duyên rạn nứt - Ảnh 3
Ngày mai bạn nên dành thời gian quan tâm và chăm lo cho sức khỏe của mình hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

 

Đúng giờ Sửu ngày mai 30/9: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, may mắn chờ trước ngõ, của cải đuề huề, công danh thắm sắc, gia đạo ấm êm, đôi lứa hài hòa, gắn kết

Đúng giờ Sửu ngày mai 30/9: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, may mắn chờ trước ngõ, của cải đuề huề, công danh thắm sắc, gia đạo ấm êm, đôi lứa hài hòa, gắn kết

Đúng giờ Sửu ngày mai, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, nhân đôi may mắn, cát tinh chờ trước ngõ, tiền của đuề huề, tình duyên vượng sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp xui xẻo tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 25 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 9 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10