Cuối ngày mai 1/10: THƯƠNG QUAN nhắc nhở 3 con giáp này cẩn thận đủ đường, vận trình kém may mắn, bản mệnh rắc rối bủa vây, tình duyên rạn nứt

Cuối ngày mai, thương quan nhắc nhở 3 con giáp này, cẩn thận nhìn trước sau, vận trình kém suôn sẻ, bản mệnh gặp rắc rối.
- Bước qua ngày hôm nay 29/9: Chúc mừng 3 con giáp này trúng số độc đắc, bản mệnh một bước lên hương, sung sướng như tiên, phúc khí vây quanh, tiền tài chất đầy nhà, gia đạo ấm êm, sung túc viên mãn
- Qua đêm nay, 29/9, Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, vận trình khởi sắc, xui rủi tránh xa, làm gì cũng suôn sẻ đủ đường, may mắn bám gót, người độc thân thoát 'kiếp FA'
Tuổi Thìn
Thương Quan báo hiệu một ngày làm việc chẳng mấy suôn sẻ với người tuổi Thìn. Do bản tính hiếu thắng, chẳng chịu thua bất cứ ai, bạn dễ vướng phải những tranh chấp với đồng nghiệp và thậm chí là với cả cấp trên của mình.
Chuyện thi cử cũng không suôn sẻ đối với bản mệnh. Những ai tham gia thi tuyển hoặc bầu cử phải chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng, nếu không, bạn sẽ không thể lường được những khó khăn mà mình sẽ gặp phải.
Bạn cũng nên chú ý tới sức khỏe trong ngày này, dù bận bịu tới mấy cũng đừng lơ là sức khỏe của mình, cũng tránh để những nỗi lo lắng thường nhật ảnh hưởng tới tinh thần. Nên nhớ, sức khỏe là vốn quý, đừng đánh mất nó vì bất cứ lý do gì.
Tuổi Thân
Thân Hợi Tương Hại là dấu hiệu cho thấy người tuổi Thân không gặp may trong ngày thứ 7 này. Vận trình có nhiều hung hiểm, bạn làm gì cũng có cảm giác trắc trở, không phải do yếu tố chủ quan thì cũng có người ngáng đường hay gây hại.
Dù vận xui ập đến rất khó tránh nhưng bản mệnh cũng nên kiểm soát lời ăn tiếng nói và cách hành xử của mình thật tốt để giảm bớt sự căng thẳng trong các mối quan hệ. Chỉ cần bạn giữ mình khiêm tốn, có sự cầu thị thì chẳng ai có lý do để gây khó dễ cho bạn.
Hỏa khắc Kim cho thấy các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng, đặc biệt là nếu bạn còn độc thân. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng với một ai đó khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình.
Tuổi Tuất
Thiên Quan gây rối, người tuổi Tuất là con giáp sĩ diện nên dễ vướng rắc rối chốn quan trường. Bạn nên kiềm chế tính nóng nảy, biết giữ mình để tránh mâu thuẫn, xô xát với người khác. Trước khi nêu quan điểm của bản thân, cần chú ý đến tình huống và đối tượng giao tiếp.
Kẻ tiểu nhân cũng có cơ hội xuất hiện xung quanh bạn trong ngày mai, vì thế cần tránh thái độ làm việc chểnh mảng, được chăng hay chớ. Bạn cần nghiêm túc với mọi việc được giao mới có thể giảm bớt những rắc rối không cần thiết.
Ngày mai bạn nên dành thời gian quan tâm và chăm lo cho sức khỏe của mình hơn. Nếu cứ vùi đầu vào công việc rồi quên ăn, quên ngủ, bạn sẽ rất dễ đổ bệnh. Khi đó, dù có bao nhiêu lý tưởng cũng chẳng có sức mà theo đuổi.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo