Cuối ngày mai 1/10: THƯƠNG QUAN nhắc nhở 3 con giáp này cẩn thận đủ đường, vận trình kém may mắn, bản mệnh rắc rối bủa vây, tình duyên rạn nứt

Thương Quan báo hiệu một ngày làm việc chẳng mấy suôn sẻ với người tuổi Thìn. Do bản tính hiếu thắng, chẳng chịu thua bất cứ ai, bạn dễ vướng phải những tranh chấp với đồng nghiệp và thậm chí là với cả cấp trên của mình.

Bạn cũng nên chú ý tới sức khỏe trong ngày này, dù bận bịu tới mấy cũng đừng lơ là sức khỏe của mình, cũng tránh để những nỗi lo lắng thường nhật ảnh hưởng tới tinh thần. Nên nhớ, sức khỏe là vốn quý, đừng đánh mất nó vì bất cứ lý do gì.

Chuyện thi cử cũng không suôn sẻ đối với bản mệnh. Những ai tham gia thi tuyển hoặc bầu cử phải chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng, nếu không, bạn sẽ không thể lường được những khó khăn mà mình sẽ gặp phải.

Chuyện thi cử cũng không suôn sẻ đối với bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân Hợi Tương Hại là dấu hiệu cho thấy người tuổi Thân không gặp may trong ngày thứ 7 này. Vận trình có nhiều hung hiểm, bạn làm gì cũng có cảm giác trắc trở, không phải do yếu tố chủ quan thì cũng có người ngáng đường hay gây hại.

Dù vận xui ập đến rất khó tránh nhưng bản mệnh cũng nên kiểm soát lời ăn tiếng nói và cách hành xử của mình thật tốt để giảm bớt sự căng thẳng trong các mối quan hệ. Chỉ cần bạn giữ mình khiêm tốn, có sự cầu thị thì chẳng ai có lý do để gây khó dễ cho bạn.

Hỏa khắc Kim cho thấy các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng, đặc biệt là nếu bạn còn độc thân. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng với một ai đó khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình.

Thân Hợi Tương Hại là dấu hiệu cho thấy người tuổi Thân không gặp may trong ngày thứ 7 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thiên Quan gây rối, người tuổi Tuất là con giáp sĩ diện nên dễ vướng rắc rối chốn quan trường. Bạn nên kiềm chế tính nóng nảy, biết giữ mình để tránh mâu thuẫn, xô xát với người khác. Trước khi nêu quan điểm của bản thân, cần chú ý đến tình huống và đối tượng giao tiếp.

Kẻ tiểu nhân cũng có cơ hội xuất hiện xung quanh bạn trong ngày mai, vì thế cần tránh thái độ làm việc chểnh mảng, được chăng hay chớ. Bạn cần nghiêm túc với mọi việc được giao mới có thể giảm bớt những rắc rối không cần thiết.

Ngày mai bạn nên dành thời gian quan tâm và chăm lo cho sức khỏe của mình hơn. Nếu cứ vùi đầu vào công việc rồi quên ăn, quên ngủ, bạn sẽ rất dễ đổ bệnh. Khi đó, dù có bao nhiêu lý tưởng cũng chẳng có sức mà theo đuổi.

Ngày mai bạn nên dành thời gian quan tâm và chăm lo cho sức khỏe của mình hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo