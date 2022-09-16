Đúng giờ Sửu hôm nay 16/9: THỰC THẦN trợ mệnh, CÁT TINH soi đường, 3 con giáp này vận trình hanh thông, thuận đường tươi sáng, tài lộc thênh thang, tình duyên ngày càng gắn kết

Hôm nay Thứ Sáu 16/09/2022 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên Tuổi Thìn hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Thìn trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Thứ Sáu này cũng là ngày mà Tuổi Thìn có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 16/9/2022 hôm nay, tuổi Sửu được hanh thông mọi sự. Có thể con giáp này sẽ nhận được một lời mời rất thú vị. Hãy nhận lời, điều đó sẽ góp phần đem đến cho bản mệnh những tiếng cười, niềm vui, sự thư giãn.

Thêm vào đó, sức khỏe như ý nên bản mệnh cảm thấy khá hài lòng, thậm chí còn tự tin tư vấn người khác cách chăm sóc cơ thể một cách khoa học cùng chế độ dinh dưỡng phù hợp. Cuộc sống của tuổi Sửu khá vui tươi khi được chia sẻ kiến thức của mình cho mọi người.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không đáng lo. Người đã lập gia đình đang có những giây phút đẹp đẽ cùng với người ấy. Còn người độc thân tìm thấy được người tâm đầu ý hợp cho mình nhờ sự cởi mở và chân thành của mình.

Vận trình tình cảm không đáng lo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Sáu ngày 16/9/2022 hôm nay mang tới sự trợ giúp về tiền bạc cho tuổi Ngọ. Con giáp này cũng ý thức hơn về việc cần phải tiết kiệm vì cuộc sống luôn có những điều khó lường xảy ra, nếu không cẩn thận sẽ tự đẩy mình vào thế khó.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng tiến. Thu nhập gia tăng nhanh chóng nên bạn không quá lo lắng mua sắm những món đồ mình thích.

Tình cảm: Vận trình tình cảm vui vẻ trở lại. Tình cảm rạn nứt có cơ hội hàn gắn nhờ vào việc cả hai giữ bình tĩnh và ngồi xuống thẳng thắn với nhau mọi chuyện.

Tình cảm rạn nứt có cơ hội hàn gắn nhờ vào việc cả hai giữ bình tĩnh và ngồi xuống thẳng thắn với nhau mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo