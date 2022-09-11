Cuối ngày hôm nay 11/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này xui rủi từ đâu rơi xuống đầu, rắc rối bủa vây, vận trình kém hanh thông, tình - tiền đều lao dốc

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 15:45

Cuối ngày hôm nay 11/9, 3 con giáp được cảnh báo xui rủi bủa vây, họa rơi xuống đầu, vận trình kém hanh thông, tình - tiền không gặp may.

Tuổi Dậu

Hôm nay, tuổi Dậu hung vận xuất hiện kéo theo họa thị phi. Con giáp này chẳng làm gì những vẫn bị làm bia đỡ đạn bởi những lỗi lầm không phải do mình. Bản mệnh vẫn nên nhẫn nhịn một chút để tránh xảy ra tranh cãi.

Lại thêm hung tinh giáng họa, kẻ tiểu nhân chỉ chờ cơ hội này để rắp tâm hãm hại, gây ra không ít trở ngại cho con giáp này. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ bản mệnh vất vả gây dựng tan thành mây khói.

Vận trình tình cảm cũng không được suôn sẻ do ngũ hành xung khắc, nhất là với người còn độc thân. Tuổi Dậu muốn tìm kiếm tình yêu cho mình nhưng lại thấy hoang mang, lo sợ bản thân sẽ bị tổn thương, bị phản bội nên cứ ngập ngừng mãi thôi mà chẳng dám tiến tới hay bày tỏ tình cảm.

Cuối ngày hôm nay 11/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này xui rủi từ đâu rơi xuống đầu, rắc rối bủa vây, vận trình kém hanh thông, tình - tiền đều lao dốc - Ảnh 1
Hôm nay, tuổi Dậu hung vận xuất hiện kéo theo họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hàng ngày phương Đông cho biết Thứ Bảy 11/09/2022, Tuổi Sửukhông nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. Con giáp này có khả năng phải đi công tác xa, vì vậy cần phải hết sức thận trọng chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn. Nếu không quá quan trọng có thể từ chối.

Vận trình tài lộc của Tuổi Sửu hôm nay cũng không được khả quan cho lắm, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. Tuổi Sửu cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

Trong chuyện tình cảm, hôm nay Tuổi Sửu có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ.

Cuối ngày hôm nay 11/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này xui rủi từ đâu rơi xuống đầu, rắc rối bủa vây, vận trình kém hanh thông, tình - tiền đều lao dốc - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của Tuổi Sửu hôm nay cũng không được khả quan cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 11/9/2022 hôm nay, hung tinh án ngữ trong vận trình của tuổi Tuất báo hiệu con giáp này sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối trắc trở. Công việc chẳng được suôn sẻ như mong đợi của con giáp này, lại thêm kẻ tiểu nhân bủa vây chỉ chờ cơ hội để hạ bệ bản mệnh.

Với tài trí của mình, tuổi Tuất có thể vượt qua những thử thách này với điều kiện luôn bình tĩnh và thận trọng trong từng hành động lời nói của mình. Chỉ cần con giáp này kích động thì ngay lập tức sai sót có thể xảy đến, phá vỡ tất cả mọi công sức mà con giáp này đã gây dựng.

Tình cảm thì ảm đạm vì Mộc Thổ tương khắc. Người tốt thì trân trọng, kẻ xấu thì rời xa, bản thân mình còn chưa biết tự yêu thương thì đừng mong chờ người khác. Chuyện gia đình đừng đem ra ngoài kể cho người lạ nghe bởi họ chỉ biết hóng chuyện chứ ít ai có thể thông cảm cho bạn.

Cuối ngày hôm nay 11/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này xui rủi từ đâu rơi xuống đầu, rắc rối bủa vây, vận trình kém hanh thông, tình - tiền đều lao dốc - Ảnh 3
Tình cảm thì ảm đạm vì Mộc Thổ tương khắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 11/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này vận trình không đáng lo, công danh rực sáng, tài lộc chạm đỉnh, bản mệnh của cải dư dôi, điểm mặt trong danh sách đại gia

Cuối ngày hôm nay 11/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này vận trình không đáng lo, công danh rực sáng, tài lộc chạm đỉnh, bản mệnh của cải dư dôi, điểm mặt trong danh sách đại gia

Cuối ngày hôm nay 11/9, 3 con giáp này vận trình thăng hoa, công danh rực sáng, tài lộc chạm đỉnh, bản mệnh của cải dư dôi, giàu có nhất một vùng.

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