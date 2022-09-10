Cuối ngày mai 11/9: 3 con giáp này được dự đoán không được may mắn, vận trình kém hanh thông, công danh bị gáng đường, tình duyên cũng kém sắc

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 21:45

Cuối ngày mai 11/9, cục diện tương hại, 3 con giáp này vận trình kém suôn sẻ, công danh bị gáng đường bởi tiểu nhân, lời khuyên bản mệnh nên tỉnh táo.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Chủ nhật ngày 11/9/2022, tuổi Ngọ phải thận trọng bởi đang có nguy cơ bị tiểu nhân gây hại, gièm pha, làm ảnh hưởng tới danh dự. Mặc dù ban đầu chỉ là chuyện nhỏ nhưng thiếu sự đề phòng sẽ khiến mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng xấu hơn.

Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng không được suôn sẻ. Tuổi Ngọ tuy mạnh mẽ, có chí hướng và năng lực nhưng đôi khi lại quá hiếu thắng, thích chiếm vị trí tiên phong mà không quan tâm đến cảm nhận của những người xung quanh. Đây chính là lý do khiến bản mệnh bị hạn chế khi làm việc tập thể.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Chuyện tình cảm của bạn liên tục gặp rắc rối không đáng có do đào hoa dữ gây ra. Thay vì cứ giấu giấu diếm diếm thì bạn cần phải mạnh dạn chia sẻ cho mọi người để họ tìm cách giải quyết phù hợp. 

Cuối ngày mai 11/9: 3 con giáp này được dự đoán không được may mắn, vận trình kém hanh thông, công danh bị gáng đường, tình duyên cũng kém sắc - Ảnh 1
Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng không được suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày phương Đông nói rằng Chủ Nhật 11/09/2022 ngày mai, Tuổi Thìn không được may mắn cho lắm. Con giáp này làm gì cũng có vấn đề rắc rối, phát sinh sự cố khiến kết quả không được như ý. Điềm báo có kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá nên bao công sức và cố gắng của bản thân đều tiêu tan hết.

Tài lộc của Tuổi Thìn trong ngày Chủ Nhật này cũng không quá dồi dào, con giáp này không nên chi tiêu bừa bãi dù thu nhập có tốt tới đâu nhưng nếu cứ mua sắm hoang phí thì rất dễ phải rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau. Điều đó không có nghĩa là Tuổi Thìn phải chi tiêu một cách tằn tiện, những khoản thật sự cần thiết thì không nên tính toán quá chi li.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tẻ nhạt, ảm đạm. Khoảng cách dần được nới rộng nếu tình yêu đôi lứa của bạn và người ấy không có bất cứ động thái nào để hâm nóng tình cảm. Chỉ cần một bữa cơm giản đơn hay đi xem phim cùng nhau cũng đủ để tình cảm khăng khít trở lại. 

Cuối ngày mai 11/9: 3 con giáp này được dự đoán không được may mắn, vận trình kém hanh thông, công danh bị gáng đường, tình duyên cũng kém sắc - Ảnh 2
Tài lộc của Tuổi Thìn trong ngày Chủ Nhật này cũng không quá dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Chủ nhật ngày 11/9/2022, điềm báo không ít rắc rối ập đến với tuổi Tý. Công việc có dấu hiệu trì trệ, ì ạch cũng bởi phương pháp làm việc hiện tại của con giáp này cần thêm sự cải tiến cho phù hợp với xu thế hiện nay hơn.

Thời gian này tuổi Tý đang trở nên bảo thủ, cứng nhắc, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Bản mệnh đề cao cách thức làm việc tỉ mỉ quá mức cần thiết nên đôi khi tiến độ bị giảm đáng kể, đánh mất cả cơ hội, trong khi tốc độ là yếu tố quan trọng nên đừng tự bó hẹp bản thân như vậy.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp sóng gió. Đôi lứa yêu nhau bỏ bê hâm nóng cảm xúc nên dần tạo ra khoảng cách trong tình yêu, còn người độc thân cần khéo léo hơn để tìm được cơ hội yêu đương cho mình. 

Cuối ngày mai 11/9: 3 con giáp này được dự đoán không được may mắn, vận trình kém hanh thông, công danh bị gáng đường, tình duyên cũng kém sắc - Ảnh 3
Thời gian này tuổi Tý đang trở nên bảo thủ, cứng nhắc, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo 

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