Cuối ngày hôm nay 10/9: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, vận trình nhiều trắc trở, gia đạo lắm chuyện buồn

Người tuổi Thân sẽ có một ngày làm việc vất vả do phải chịu tác động của cục diện Tương Xung. Bạn chớ nên quá bi quan hoặc chán nản nếu nhận thấy kết quả công việc không được như mong muốn dù đã cố gắng rất nhiều. Quan trọng là bạn đã học được điều gì sau thất bại.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân. Tình cảm lứa đôi dần rạn nứt chính vì những hành động vô tình hàng ngày của bạn đấy.

Xui xẻo chưa dùng lại ở đó khi hung vận xuất hiện và cướp đi vận may tiền bạc càng khiến cho con giáp này cảm thấy chán nản. Việc làm ăn kinh doanh đang tốt đẹp bỗng nhiên chuyển biến xấu, bản mệnh trở tay không kịp, hết vấn đề này đến vấn đề khác kéo tới.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngày Dần Tị Tương Hại, tuổi Mùi có thể gặp phải nhiều rắc rối trong công việc khi các mối quan hệ thiếu sự hài hòa. Ngày này nếu bản mệnh không có sự đề phòng sẽ rất dễ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng sơ hở để hãm hại nhằm chiếm đoạt công sức và vị trí mà bạn đang có.

Mộc khắc Thổ, người tuổi Mùi có nguy cơ gặp phải đào hoa dữ trong ngày thứ 7. Dù còn độc thân đi chăng nữa, bản mệnh cũng cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người, tránh để bản thân vướng vào những mối quan hệ mập mờ hoặc dễ dàng tin theo những lời tán tỉnh.

Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, bạn càng cần phải biết giữ mình. Trước khi làm việc gì, hãy nghĩ đến người thân, đừng vì một phút ham vui mà gây tổn thương những người thân thiết nhất và tổn hại danh tiếng của bản thân.

Ngày Dần Tị Tương Hại, tuổi Mùi có thể gặp phải nhiều rắc rối trong công việc khi các mối quan hệ thiếu sự hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tị phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại gây ra. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối trong ngày hôm nay, đồng thời suy nghĩ lạc quan hơn, đừng phiền lòng quá nhiều về những chuyện sai trái mà kẻ tiểu nhân đặt điều.

Tốt nhất, bản mệnh tập trung vào sự nghiệp của mình và làm mọi việc thật cẩn thận. Những lúc bị vu oan, bạn nên dùng hành động thực tế để chứng minh con người của mình, rồi kết quả cuối cùng sẽ cho mọi người xung quanh một câu trả lời thuyết phục.

Thổ - Mộc xung khắc nên cảm giác lo lắng ngày càng lớn hơn trong bạn, nguyên nhân là bởi bạn nhận ra mối quan hệ tình cảm gia đình thiếu hòa thuận, các thành viên không quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Hãy chủ động đứng ra điều hòa các mối quan hệ, gắn kết mọi người nhé.

Thổ - Mộc xung khắc nên cảm giác lo lắng ngày càng lớn hơn trong bạn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo