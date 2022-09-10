Đúng 18h08p hôm nay 10/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này vận trình hanh thông, vạn sự suôn sẻ, như ý, tài lộc chảy đầy tay, tình duyên thập phần vượng sắc

Xem tử vi ngày hôm nay, Thứ Bảy 10/09/2022, Tuổi Sửu chỉ cần không thay đổi kế hoạch trước đó là có thể đạt được những gì mình mong muốn. Thay vì hùng hục lao vào công việc, con giáp này luôn biết thế mạnh của mình ở đâu. Nhờ thế mà được đánh giá cao vì tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt trí thông minh và cách xử lý tình huống linh hoạt.

Vận trình tình cảm của Tuổi Sửu trong ngày mới cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp. Vợ chồng đã hóa giải những mâu thuẫn, bất đồng trước đó mà quay trở về khoản thời gian yêu đương mặn nồng. Người đang yêu lại đang có vẻ phân vân khi có bước tiến mới trong mối quan hệ.

Thiên Ấn giúp sức, người tuổi Sửu vốn rất thông minh và linh hoạt, bạn có thể đưa ra nhiều cách xử lý khác nhau với những vấn đề khác nhau. Điều này giúp bạn dễ dàng gây ấn tượng với đồng nghiệp và với cả cấp trên.

Thiên Ấn giúp sức, người tuổi Sửu vốn rất thông minh và linh hoạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi chính xác nhất nhờ Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão có 1 ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Bản mệnh hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước, chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

Hôm nay Thứ Bảy 10/09/2022, Tuổi Mão được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt.

Hôm nay Thứ Bảy 10/09/2022, Tuổi Mão được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất hôm nay ngày 10/09/2022 sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Bạn phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Tuy nhiên bạn nên xem lại cách làm việc đôi lúc còn bảo thủ, tự làm theo ý mình.

Công việc ổn định kéo theo vận tiền bạc hanh thông, bạn có thể thoải mái chi tiêu không cần quá tiết kiệm.

Mộc sinh Hỏa, may mắn hơn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Vì thế hãy yên tâm tâm sự mọi điều với người ấy, cho dù người ấy không thể trực tiếp giúp đỡ bạn thì vẫn có thể giúp bạn nhẹ nhõm hơn.

Mộc sinh Hỏa, may mắn hơn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo