Đúng 12h trưa mai 9/9: THỰC THẦN trợ mệnh, QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này công danh thành toại, sự nghiệp lên hương, bản mệnh tinh thần phấn chấn, thu nhập chạm đỉnh, cuối năm chẳng lo cơm áo gạo tiền

Tam Hội cho thấy nay là một ngày để con giáp tuổi Tý hướng đến các hoạt động cộng đồng. Hãy tham gia giúp đỡ những người xung quanh, họ rất cần đến sự quan tâm và hỗ trợ của bạn đấy.

Sức khỏe của tuổi Tý cũng có cơ hội được cải thiện. Nếu mệt bản mệnh nên chợp mắt một lúc, đó là khi cơ thể đang cần được nghỉ ngơi. Hạn chế việc uống thuốc theo lời khuyên của ai mà không phải là bác sĩ.

Một ngày mà người tuổi Tý được Thiên Ấn khuyến khích nuôi dưỡng trí tưởng tượng của mình bằng cách hướng tới những góc nhìn mới mẻ, những nền văn hóa mới, nhờ thế mà mỗi bước đi của bạn sẽ tích cực hơn. Đừng sống mãi trong vỏ ốc của chính bạn nữa.

Tam Hội cho thấy nay là một ngày để con giáp tuổi Tý hướng đến các hoạt động cộng đồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra ổn định. Con đường sự nghiệp dù không quá rộng mở nhưng nhìn chung cũng không quá tệ. Người tuổi này vẫn đang thể hiện xuất sắc năng lực và bản lĩnh của mình. Tuy nhiên, việc bỏ qua tiểu tiết sẽ rất dễ ảnh hưởng tới kết quả chung.

Thiên Tài xuất hiện cho con giáp tuổi Sửu cảm thấy vững tin hơn với kế hoạch kiếm tiền của mình, nhất là khi bạn đang kiên nhẫn tìm cách gia tăng thu nhập. Một số người tìm được nghề tay trái để có thể kiếm thêm chút tiền trong thời gian rảnh.

Vận trình tình cảm hài hoà đẹp đẽ. Tình yêu lứa đôi dễ có dấu hiệu rạn nứt vì ai cũng bận rộn với công việc riêng của mình. Tình cảm dù có mặn nồng và mãnh liệt đến đâu, nếu như không được chăm bổng mỗi ngày thì cũng sẽ sớm nguội lạnh.

Vận trình tình cảm hài hoà đẹp đẽ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi khoa học cho thấy, công việc của tuổi Tuất trong ngày thứ 5 này khá thuận lợi và trôi chảy. Bạn làm việc tỉnh táo, phấn chấn mà không hề mất sức. Lại thêm cát tinh Thiên Ấn nâng đỡ nên càng hanh thông, tâm trạng ung dung mà hiệu suất công việc vô cùng cao.

Ở phương diện tài lộc, cẩn thận là tốt nhưng bạn chớ nên vì quá rụt rè mà bỏ lỡ cơ hội. Đặc biệt với những bạn làm công ăn lương, nhiều khi thời cơ là do mình nắm bắt, nếu bạn do dự và không dám dấn bước thì sẽ khiến cho cơ hội tài lộc tiêu tan đáng tiếc.

Vận trình tình cảm vui vẻ khởi sắc. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu đang dần tính tới chuyện về chung một nhà. Người độc thân cũng cởi mở hơn trong quá trình làm quen với người khác giới.

Tuất trong ngày thứ 5 này khá thuận lợi và trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo