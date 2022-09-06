Cuối ngày mai 7/9: Kiếp tài nhắc nhở, 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính thâm hụt, tình duyên gặp khó, bản mệnh không mấy vui vẻ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 7/9/2022 ngày mai, vận trình tuổi Mùi kém thuận lợi, bản mệnh không nên cố làm hài lòng người khác vì xem ra việc này không thực sự hiệu quả. Hơn nữa, bản mệnh đang có lối tư duy ngắn hạn, việc này không có lợi cho bản thân chút nào.

Thủy khí vượng là lúc bạn cần đề phòng về sức khỏe , nhất định không được chủ quan trong thời điểm này vì cho dù bạn có ý thức chăm sóc bản thân nhưng nếu không đúng cách cũng có thể cho kết quả ngược lại. Dù sao thì cũng phải lắng nghe cơ thể mình nữa nhé.

Bên cạnh đó, tuổi Mùi được nhắc nhở chỉ nên nói ra điều mà con giáp này thực sự chắc chắn mà thôi, đừng gieo rắc chuyện thị phi vì cuối cùng bản mệnh cũng là người lãnh hậu quả vì việc mình đã gây ra mà thôi.

Thủy khí vượng là lúc bạn cần đề phòng về sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 7/9/2022 ngày mai, những rắc rối xuất hiện và tuổi Dần cần phải tìm cách tránh xa. Con giáp này không được mù quáng tin vào bất cứ điều gì vì có thể đó là cái bẫy đã bày ra để hại bản mệnh.

Trong ngày mới này, tuổi Dần nên hướng đến việc tạo ra một môi trường trong lành, thỏa mãn những cảm xúc tích cực và giúp tâm hồn được khơi lại những điều tốt đẹp. Đừng chỉ lúc nào cũng chăm chăm vào công việc.4

Tình cảm: Vận trình tình cảm khó lòng yên ổn. Bạn và người ấy vẫn chưa tìm thấy được sự đồng điệu trong cuộc sống do cả hai quá mải mê những dự định riêng của mình, không có thời gian chia sẻ trò chuyện với nhau. 4

Vận trình tình cảm khó lòng yên ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi Hợi Tự Hình khiến bạn cảm thấy phân vân, thắc mắc vì có người dù được bạn đối xử tốt nhưng lại vẫn tìm cách hại bạn. Đó là thực tế mà bạn cần phải đối mặt, bạn chẳng thể nào giải thích nổi hành động và suy nghĩ của người khác đâu.

Kiếp Tài nhắc nhở con giáp tuổi Hợi không được trốn tránh. Hẳn nhiên suy nghĩ tích cực là cần thiết, nhưng thực tế cũng rất quan trọng đấy,. Nếu bạn muốn có sự dung hòa giữa các khía cạnh khác nhau của đời sống thì bạn cũng cần phải có cách tiếp cận thực tế.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không như mong muốn. Hỏa khắc Kim khiến cho các cặp đôi cần giữ khoảng cách an toàn với người khác giới để tránh xảy ra hiểu lầm không đáng có với người ấy.

Kiếp Tài nhắc nhở con giáp tuổi Hợi không được trốn tránh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo