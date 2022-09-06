Đúng khuya nay 6/9: Cổng trời mở ra, Ngọc Hoàng ban phước cho 3 con giáp này, cát khí vây quanh, xoay thời đổi vận, tiền tài trải đầy nhà, của cải dư dôi, bản mệnh bơi trong đống vàng

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong khuya nay suôn sẻ đủ đường. Người tuổi này không những có được con đường công danh thuận lợi mà còn được cấp trên nâng đỡ hết lòng. Do đó, bản mệnh hãy tận dụng cơ hội này để có được vị trí cao hơn trong sự nghiệp.

Ngày mới còn tăng thêm hỷ khí cho chuyện tình cảm ngọt ngào, lãng mạn. Dù bận rộn nhưng tuổi Tỵ vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng, có mục tiêu phấn đấu, có người đang chờ trông mỗi ngày nên đó là động lực để bản mệnh làm việc tốt hơn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không có nhiều biến động. Con giáp này không cần phải lo lắng đến phương diện tài chính như trước đây nhờ nhận được một khoản lương thưởng từ công việc chính.

Ngày mới còn tăng thêm hỷ khí cho chuyện tình cảm ngọt ngào, lãng mạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 6/9 diễn ra hanh thuận. Tinh thần sảng khoái và tràn đầy năng lượng giúp người tuổi này nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dồi dào. Con giáp này có nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu nhập hiện tại, nhất là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán.

Chuyện tình cảm của tuổi Mùi hôm nay hanh thông thuận lợi. Cơ hội để cho bạn và người ấy giải tỏa những căng thẳng chỉ vì những hiểu nhầm trong quá khứ.

Chuyện tình cảm của tuổi Mùi hôm nay hanh thông thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ cảm thấy tự tin hơn với mối quan hệ tình cảm hiện tại, nhiều cặp đôi cùng bàn tính kế hoạch cho tương lai. Một số cặp vợ chồng còn có tin vui bầu bí trong thời gian này, khiến bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tuổi Ngọ nhìn ra chân tướng sự việc, có thể vì bạn đủ nhạy cảm để đánh giá đúng vấn đề. Nhờ thế mà bạn biết rút ra kinh nghiệm sau này trong việc chọn bạn mà chơi, chọn người để thân thiết.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Việc chi tiêu khoa học giúp con giáp này giữ vững được nguồn tích lũy cho mình trong tương lai.

Tuổi Ngọ nhìn ra chân tướng sự việc, có thể vì bạn đủ nhạy cảm để đánh giá đúng vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo