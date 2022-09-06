Đúng 12h trưa 6/9: TAM HỢP nhập mệnh, 3 con giáp này vận trình không gì đáng lo, công danh rộng đường, tiền tài thênh thang, bản mệnh lộc lá tá lả, đào hoa vượng sắc

Tiếp nối tử vi ngày 5/9/2022 của 12 con giáp, dưới sự che chở của Chính Quan, đường công danh của tuổi Sửu thăng tiến nhanh chóng. Bạn thể hiện được sự linh hoạt và nhạy bén của mình trong cách xử lý tình huống, khả năng được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn không còn xa nữa.

Hỏa sinh Thổ cũng đem đến những tin vui tình cảm cho con giáp này. Vận đào hoa nở rộ, người độc thân hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mình thích, kết thúc cuộc sống độc thân và mở ra tương lai tươi sáng bên người ấy.

Con giáp này có tầm nhìn xa trông rộng, có phong thái của một người lãnh đạo nên còn rất biết cách thu phục lòng người, giành được lòng tin từ đồng nghiệp. Đây là tố chất cần thiết và quan trọng nếu bạn muốn bước những bước xa hơn.

Hỏa sinh Thổ cũng đem đến những tin vui tình cảm cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Chiếu theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng ngày, trong ngày Thứ Ba 06/09/2022 này, Tuổi Tý gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân Tuổi Tý khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của Tuổi Tý. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, Tuổi Tý hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

Tuổi Tý gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Ba 06/09/2022, Tuổi Mão được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Đường tài lộc của Tuổi Mão có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm có tiến triển tốt, mọi thứ đã ngã ngũ chứ không còn mập mờ như trước đó nữa. Tuy nhiên nếu muốn mối quan hệ phát triển nhanh thì bạn cần phải chủ động hơn nữa, thụ động quá bạn sẽ để vuột mất người ấy đó.

Đường tài lộc của Tuổi Mão có biểu hiện phát triển rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo