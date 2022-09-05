Cuối ngày mai 6/9: Thương qua giá họa, 3 con giáp này 'ngồi không' xui rủi cũng bám lấy, tiền mất tật mang, gia đạo có chuyện không vui

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 22:45

Cuối ngày mai, 3 con giáp này xui rủi bủa vây, tiền mất tật mang, gia đạo có chuyện không vui, tình duyên trên bờ rạn nứt.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nên nhớ cân nhắc trong lời ăn tiếng nói trong ngày xuất hiện hung thần Thiên Quan. Có thể bạn không có ý xấu nhưng lời bạn nói khá sắc bén khiến đối phương rất dễ nóng giận, phản ứng dữ dội. Vì thế, hãy nhớ kiểm soát tốt cả lời nói lẫn cảm xúc của mình. 

Ngũ hành xung khắc cũng nhắc nhở con giáp này cần phải học cách nói chuyện khéo léo, uyển chuyển hơn để không làm mất lòng người khác. Chỉ một lời nói vô tình của bạn cũng có thể khiến tình yêu vừa chớm nở đã lụi tàn. 

Ngoài ra tuổi Hợi cần quan tâm tới sức khỏe của mình hơn nhất là về vấn đề hô hấp. bản mệnh làm việc lao lực cộng thêm thời thiết thay đổi nên dễ mắc bệnh. Nam mệnh nếu hay hút thuốc lá càng khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn, con giáp này nên khắc phục tình trạng này trước khi bị thể chất suy nhược.

Cuối ngày mai 6/9: Thương qua giá họa, 3 con giáp này 'ngồi không' xui rủi cũng bám lấy, tiền mất tật mang, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 1
Người tuổi Hợi nên nhớ cân nhắc trong lời ăn tiếng nói trong ngày xuất hiện hung thần Thiên Quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân quá tự tin vào bản thân nên thành ra kiêu ngạo, không muốn nghe theo ý kiến của người khác. Chính vì vậy, bạn dễ rơi vào cảnh tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp, đứng 1 mình 1 chiến tuyến.

Bạn cần phải hiểu rằng dù có tài giỏi đến mấy thì chắc chắn cũng có những việc mình không thể giải quyết nếu chỉ có một mình. Hãy học cách khiêm tốn và hợp tác với mọi người để cùng phát triển.

Thổ vượng khuyên bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình, đặc biệt là khi ý kiến của bạn bị nhiều người phản đối. Thử dành thời gian suy ngẫm lại xem, biết đâu bạn mới là người sai bởi cái nhìn của người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn bạn đấy.

Cuối ngày mai 6/9: Thương qua giá họa, 3 con giáp này 'ngồi không' xui rủi cũng bám lấy, tiền mất tật mang, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 2
Người tuổi Thân quá tự tin vào bản thân nên thành ra kiêu ngạo, không muốn nghe theo ý kiến của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thương Quan ngáng trở, người tuổi Thìn sẽ phải đối diện với nhiều tình huống căng thẳng trong ngày mai. Bạn không nên đầu hàng số phận một cách quá nhanh chóng, để biến cố đánh gục mình. Hãy cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ những thất bại vừa trải qua.

Bên cạnh đó, bản mệnh vốn là một người thông minh, hoạt bát và tài hoa, song đôi khi, chính vì vậy mà bạn thành ra hiếu thắng hoặc tùy tiện, lúc nào cũng thích làm việc theo cảm hứng. Đừng để sự thiếu trách nhiệm của mình gây rắc rối cho mọi người xung quanh.

Thủy khắc Hỏa cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được như ý muốn bởi hai bên thường xuyên có những ý kiến trái ngược nhau. Đôi bên đều nên học cách lắng nghe, không nên giữ mãi những quan điểm cố hữu của mình.

Cuối ngày mai 6/9: Thương qua giá họa, 3 con giáp này 'ngồi không' xui rủi cũng bám lấy, tiền mất tật mang, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 3
Thương Quan ngáng trở, người tuổi Thìn sẽ phải đối diện với nhiều tình huống căng thẳng trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng ngày mai, 6/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này vận trình khởi sắc, công danh xán lạn, thu nhập ngày một tăng cao, tài khoản 'ting ting' nhảy số, tình duyên thêm phần gắn kết

Đúng ngày mai, 6/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này vận trình khởi sắc, công danh xán lạn, thu nhập ngày một tăng cao, tài khoản 'ting ting' nhảy số, tình duyên thêm phần gắn kết

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