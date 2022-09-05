Đúng khuya nay 5/9: THẦN TÀI ghé thăm, 3 con giáp này tiền tài trải đầy nhà, rộng đường công danh, cát khí vây quanh, bản mệnh vận trình lên hương, tình duyên thập phần vượng sắc

Đường tình duyên của tuổi Dậu trong ngày mới này rất tươi sáng. Mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hài hòa, êm đẹp. Bản mệnh luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi nêu lên suy nghĩ của mình. Chính vì vậy mà nửa kia luôn cảm thấy mình được tôn trọng.

Tình hình tài chính của con giáp tuổi Dậu khá rực rỡ khi có Thiên Tài ghé thăm. Lúc này bạn cần quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực tài chính của mình. Nhất là những ai đang tích lũy nhiều tiền bạc, tài sản nếu cần bạn nên liên hệ một chuyên gia tài chính để hỗ trợ bạn trong việc này.

Bên cạnh đó, nhân duyên khác giới của những người tuổi Dậu còn độc thân cũng khá vượng. Hãy tham gia vào những buổi tụ tập, gặp gỡ nhiều hơn, có thể con giáp này sẽ tìm ra được đối tượng tâm đầu ý hợp với mình. Đã đến lúc bản mệnh cần phải mở cửa trái tim mình để đón nhận hạnh phúc rồi.

Đường tình duyên của tuổi Dậu trong ngày mới này rất tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Hai 05/09/2022, Tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này.

Tài lộc của Tuổi Mão trong ngày đầu tuần này cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thay đổi khả quan. Tuổi Mão độc thân được giới thiệu cho những đối tượng hẹn hò phù hợp, có thể tiến tới mối quan hệ nghiêm túc nếu tìm thấy sự kết hợp hài hoà trong cảm xúc lẫn suy nghĩ.

Tài lộc của Tuổi Mão trong ngày đầu tuần này cũng tiến triển nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Hai 05/09/2022, Tuổi Ngọ được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Bản thân luôn mong muốn có thể đủ lớn mạnh để che chở cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, Tuổi Ngọ không ngừng bận rộn với công việc có thể khiến cho sức khỏe trở nên suy nhược. Đây không phải là giải pháp khôn ngoan cho con giáp này khi muốn nâng cao năng suất công việc.

Tuổi Ngọ được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo