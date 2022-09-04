Cuối ngày mai 5/9: THIÊN QUAN nhắc nhở, 3 con giáp này cẩn trọng trong mọi việc, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, kẻ tiêu nhân gáng đường, tài chính lao dốc, gia đạo bất an

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra vất vả. Công việc tưởng chừng hoàn thành tới nơi thì bị tiểu nhân quấy phá và gây ra những hậu quả nặng nề. Ngoài ra, sự chủ quan của con giáp này cũng đáng lên án, đặc biệt là khi đứng trước những quyết định quan trọng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp vài rắc rối. Tác động của đào hoa dữ sinh ra nhiều bất lợi trong đời sống hôn nhân. Mâu thuẫn vợ chồng lên tới đỉnh điểm vì không tìm được bất cứ tiếng nói chung nào giữa hai người.

Thương Quan cho thấy bản mệnh không nên quá hiếu thắng trong mọi việc. Bạn có thể cố gắng hết sức để đạt được thành công, tuy nhiên không nên sử dụng mọi thủ đoạn có thể để đạt được điều gì đó. Hành động đó vốn không được ai đánh giá cao.

Vận trình tình cảm gặp vài rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ ngày mai có suy nghĩ tiêu cực, hiếu thắng trong đầu con giáp tuổi Tỵ. Bạn luôn nhìn nhận vấn đề theo cách của mình mà không màng tới ý kiến của những người khác, tự cho mình là đúng và nổi khùng lên mỗi khi có bất đồng.

Vì thế mà mối quan hệ của những bạn với đồng nghiệp xung quanh không được êm xuôi, vô tình nghe phải một lời đả kích là lập tức phản kháng với thái độ gay gắt. Thái độ này chẳng những gây cản trở việc hợp tác trong công việc của bạn mà còn khiến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bạn nặng nề, lúc nào cũng bức bối.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trắc trở bất an. Người mong cầu tình yêu thì chẳng tìm lấy nổi cho mình người bạn tri kỷ. Những người đang có hạnh phúc bên mình thì lại không biết trân trọng.

Tuổi Tỵ ngày mai có suy nghĩ tiêu cực, hiếu thắng trong đầu con giáp tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Quan nhắc nhở con giáp tuổi Ngọ nên thận trọng, có những thứ bạn tưởng rằng yên ổn nhưng đến khi rắc rối xảy ra bạn lại không kịp trở tay. Bạn nên tìm cách phòng ngừa cho những khó khăn có thể xảy ra đã nhé.

Người tuổi Ngọ dễ chịu tổn thương bởi những rạn nứt trong mối quan hệ bạn bè, gia đình. Con giáp này tốt bụng với người khác nhưng chưa chắc họ đã đối tốt lại. Bản mệnh cần học cách chấp nhận những điều có thể xảy ra trong cuộc sống, chứ đừng lúc nào cũng nghĩ rằng mọi thứ xung quanh đẹp đẽ.

Những quyết định trong chuyện tình cảm vô cùng quan trọng bởi con tuổi Ngọ không thể sống với những cảm xúc giả tạo hoặc không thể hạnh phúc khi ở bên một người không thực sự dành cho mình. Do đó, con giáp này nên hành động theo trái tim mách bảo mà đưa ra lựa chọn chính xác nhé.

Thiên Quan nhắc nhở con giáp tuổi Ngọ nên thận trọng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo