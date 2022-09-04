Cuối ngày mai 5/9: THIÊN QUAN nhắc nhở, 3 con giáp này cẩn trọng trong mọi việc, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, kẻ tiêu nhân gáng đường, tài chính lao dốc, gia đạo bất an

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 16:35

Cuối ngày mai, 3 con giáp này được nhắc nhở phải cẩn trọng trong mọi quyết định, công danh bị gáng đường, tình duyên có dấu hiệu rạn nứt.

Tuổi Mão

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra vất vả. Công việc tưởng chừng hoàn thành tới nơi thì bị tiểu nhân quấy phá và gây ra những hậu quả nặng nề. Ngoài ra, sự chủ quan của con giáp này cũng đáng lên án, đặc biệt là khi đứng trước những quyết định quan trọng.

Thương Quan cho thấy bản mệnh không nên quá hiếu thắng trong mọi việc. Bạn có thể cố gắng hết sức để đạt được thành công, tuy nhiên không nên sử dụng mọi thủ đoạn có thể để đạt được điều gì đó. Hành động đó vốn không được ai đánh giá cao.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp vài rắc rối. Tác động của đào hoa dữ sinh ra nhiều bất lợi trong đời sống hôn nhân. Mâu thuẫn vợ chồng lên tới đỉnh điểm vì không tìm được bất cứ tiếng nói chung nào giữa hai người.

Cuối ngày mai 5/9: THIÊN QUAN nhắc nhở, 3 con giáp này cẩn trọng trong mọi việc, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, kẻ tiêu nhân gáng đường, tài chính lao dốc, gia đạo bất an - Ảnh 1
 Vận trình tình cảm gặp vài rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ ngày mai có suy nghĩ tiêu cực, hiếu thắng trong đầu con giáp tuổi Tỵ. Bạn luôn nhìn nhận vấn đề theo cách của mình mà không màng tới ý kiến của những người khác, tự cho mình là đúng và nổi khùng lên mỗi khi có bất đồng.

Vì thế mà mối quan hệ của những bạn với đồng nghiệp xung quanh không được êm xuôi, vô tình nghe phải một lời đả kích là lập tức phản kháng với thái độ gay gắt. Thái độ này chẳng những gây cản trở việc hợp tác trong công việc của bạn mà còn khiến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bạn nặng nề, lúc nào cũng bức bối.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trắc trở bất an. Người mong cầu tình yêu thì chẳng tìm lấy nổi cho mình người bạn tri kỷ. Những người đang có hạnh phúc bên mình thì lại không biết trân trọng.

Cuối ngày mai 5/9: THIÊN QUAN nhắc nhở, 3 con giáp này cẩn trọng trong mọi việc, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, kẻ tiêu nhân gáng đường, tài chính lao dốc, gia đạo bất an - Ảnh 2
Tuổi Tỵ ngày mai có suy nghĩ tiêu cực, hiếu thắng trong đầu con giáp tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Quan nhắc nhở con giáp tuổi Ngọ nên thận trọng, có những thứ bạn tưởng rằng yên ổn nhưng đến khi rắc rối xảy ra bạn lại không kịp trở tay. Bạn nên tìm cách phòng ngừa cho những khó khăn có thể xảy ra đã nhé.

Người tuổi Ngọ dễ chịu tổn thương bởi những rạn nứt trong mối quan hệ bạn bè, gia đình. Con giáp này tốt bụng với người khác nhưng chưa chắc họ đã đối tốt lại. Bản mệnh cần học cách chấp nhận những điều có thể xảy ra trong cuộc sống, chứ đừng lúc nào cũng nghĩ rằng mọi thứ xung quanh đẹp đẽ. 

Những quyết định trong chuyện tình cảm vô cùng quan trọng bởi con tuổi Ngọ không thể sống với những cảm xúc giả tạo hoặc không thể hạnh phúc khi ở bên một người không thực sự dành cho mình. Do đó, con giáp này nên hành động theo trái tim mách bảo mà đưa ra lựa chọn chính xác nhé. 

Cuối ngày mai 5/9: THIÊN QUAN nhắc nhở, 3 con giáp này cẩn trọng trong mọi việc, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, kẻ tiêu nhân gáng đường, tài chính lao dốc, gia đạo bất an - Ảnh 3
Thiên Quan nhắc nhở con giáp tuổi Ngọ nên thận trọng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 4/9: TOP 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh tỏa sáng, bản mệnh thăng quan tiến chức, thu nhập chạm đỉnh, ai nấy đều phải ngước nhìn

Cuối ngày hôm nay 4/9: TOP 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh tỏa sáng, bản mệnh thăng quan tiến chức, thu nhập chạm đỉnh, ai nấy đều phải ngước nhìn

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này vận trình không có gì khó khăn, công danh tỏa sáng, thăng quan tiến chức, bản mệnh thu nhập chạm đỉnh, tình - tiền thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng