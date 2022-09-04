Cuối ngày hôm nay 4/9: TOP 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh tỏa sáng, bản mệnh thăng quan tiến chức, thu nhập chạm đỉnh, ai nấy đều phải ngước nhìn

Hôm nay Chính Ấn chiếu vận tốt cho những bạn tuổi Sửu còn chăm chỉ theo đuổi con đường học tập và chức vụ, danh lợi. Tuy nhiên một số người còn hơi khó khăn vì còn thiếu chí tiến thủ, chậm chạp. Làm gì cũng nên nghiêm túc và hết mình thì mới mong thành quả lớn lao nhé bạn.

Tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ Thổ sinh Kim. Nếu cảm thấy mình là nạn nhân của những ai hay cay nghiệt, dốt nát, nhỏ nhen thì nên mừng thầm vì họ đang gánh nghiệp cho bạn. Sống tốt ngày nào hay ngày đó, cứ vô tư và sống bên gia đình là được.

Tài lộc: Khá tốt, cân bằng thu chi được duy trì, khi có cơ hội kiếm tiền, bạn sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra để đầu tư.

Hôm nay Chính Ấn chiếu vận tốt cho những bạn tuổi Sửu còn chăm chỉ theo đuổi con đường học tập và chức vụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay công việc của Mão được Chính Tài trợ vận nên có phần tiến triển hơn trước. Bạn không cần phải ôm thêm việc về nhà, có một ngày thảnh thơi bên gia đình. Sắp tới có điềm được tăng lương hoặc được cấp trên cân nhắc thăng chức, khen ngợi, đề bạt.

Đường tiền bạc khởi sắc, lương thưởng có lẽ sẽ tăng lên nhưng hôm nay chưa phải là lúc. Khuyên bản mệnh nên hết lòng tin tưởng vào bản thân và công việc hiện tại thì sẽ không thất vọng, đồng lương bạn nhận được sắp tới đây sẽ có thay đổi.

Tình duyên: Tốt đẹp, người độc thân nên chủ động nắm bắt cơ duyên khi gặp được đối tượng ưng ý. Trong tình yêu, sự thấu hiểu và bao dung của người yêu sẽ khiến trái tim bạn mềm mại.

Hôm nay công việc của Mão được Chính Tài trợ vận nên có phần tiến triển hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của tuổi Thìn có Thiên Ấn nâng đỡ nên trong công việc bạn luôn là người khá nổi bật nhờ năng lực của mình. Những ai cần phải đi làm hay gặp khách hàng hôm nay sẽ nhận được sự tín nhiệm từ người khác nhờ tài năng của mình. Tuy nhiên đừng có kiêu ngạo với đồng nghiệp nhé.

Xem tử vi hàng ngày thấy tiền bạc tốt lên nhờ Tam Hợp cục. Bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi đầu tư vào lĩnh vực mới, thời gian đã chứng minh những gì bạn dự đoán là hoàn toàn chính xác, nhờ vậy tiền bạc thu về ngày cuối tuần không phải là ít.

Chuyện tình cảm khá tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh, bạn cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của người ấy dành cho mình. Dù đơn giản chỉ là những tin nhắn, cuộc gọi, là những khoảng lặng mà họ lắng nghe bạn, nhưng đối phương luôn là điểm tựa vững chắc cho bạn khi cần thiết.

Xem tử vi hàng ngày thấy tiền bạc tốt lên nhờ Tam Hợp cục - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo