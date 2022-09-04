Cuối ngày hôm nay 4/9: TOP 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh tỏa sáng, bản mệnh thăng quan tiến chức, thu nhập chạm đỉnh, ai nấy đều phải ngước nhìn

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 09:50

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này vận trình không có gì khó khăn, công danh tỏa sáng, thăng quan tiến chức, bản mệnh thu nhập chạm đỉnh, tình - tiền thăng hoa.

Tuổi Sửu

Hôm nay Chính Ấn chiếu vận tốt cho những bạn tuổi Sửu còn chăm chỉ theo đuổi con đường học tập và chức vụ, danh lợi. Tuy nhiên một số người còn hơi khó khăn vì còn thiếu chí tiến thủ, chậm chạp. Làm gì cũng nên nghiêm túc và hết mình thì mới mong thành quả lớn lao nhé bạn.

Tài lộc: Khá tốt, cân bằng thu chi được duy trì, khi có cơ hội kiếm tiền, bạn sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra để đầu tư.

Tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ Thổ sinh Kim. Nếu cảm thấy mình là nạn nhân của những ai hay cay nghiệt, dốt nát, nhỏ nhen thì nên mừng thầm vì họ đang gánh nghiệp cho bạn. Sống tốt ngày nào hay ngày đó, cứ vô tư và sống bên gia đình là được.

Cuối ngày hôm nay 4/9: TOP 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh tỏa sáng, bản mệnh thăng quan tiến chức, thu nhập chạm đỉnh, ai nấy đều phải ngước nhìn - Ảnh 1
Hôm nay Chính Ấn chiếu vận tốt cho những bạn tuổi Sửu còn chăm chỉ theo đuổi con đường học tập và chức vụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay công việc của Mão được Chính Tài trợ vận nên có phần tiến triển hơn trước. Bạn không cần phải ôm thêm việc về nhà, có một ngày thảnh thơi bên gia đình. Sắp tới có điềm được tăng lương hoặc được cấp trên cân nhắc thăng chức, khen ngợi, đề bạt.

Đường tiền bạc khởi sắc, lương thưởng có lẽ sẽ tăng lên nhưng hôm nay chưa phải là lúc. Khuyên bản mệnh nên hết lòng tin tưởng vào bản thân và công việc hiện tại thì sẽ không thất vọng, đồng lương bạn nhận được sắp tới đây sẽ có thay đổi.

Tình duyên: Tốt đẹp, người độc thân nên chủ động nắm bắt cơ duyên khi gặp được đối tượng ưng ý. Trong tình yêu, sự thấu hiểu và bao dung của người yêu sẽ khiến trái tim bạn mềm mại.

Cuối ngày hôm nay 4/9: TOP 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh tỏa sáng, bản mệnh thăng quan tiến chức, thu nhập chạm đỉnh, ai nấy đều phải ngước nhìn - Ảnh 2
Hôm nay công việc của Mão được Chính Tài trợ vận nên có phần tiến triển hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của tuổi Thìn có Thiên Ấn nâng đỡ nên trong công việc bạn luôn là người khá nổi bật nhờ năng lực của mình. Những ai cần phải đi làm hay gặp khách hàng hôm nay sẽ nhận được sự tín nhiệm từ người khác nhờ tài năng của mình. Tuy nhiên đừng có kiêu ngạo với đồng nghiệp nhé.

Xem tử vi hàng ngày thấy tiền bạc tốt lên nhờ Tam Hợp cục. Bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi đầu tư vào lĩnh vực mới, thời gian đã chứng minh những gì bạn dự đoán là hoàn toàn chính xác, nhờ vậy tiền bạc thu về ngày cuối tuần không phải là ít.

Chuyện tình cảm khá tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh, bạn cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của người ấy dành cho mình. Dù đơn giản chỉ là những tin nhắn, cuộc gọi, là những khoảng lặng mà họ lắng nghe bạn, nhưng đối phương luôn là điểm tựa vững chắc cho bạn khi cần thiết.

Cuối ngày hôm nay 4/9: TOP 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh tỏa sáng, bản mệnh thăng quan tiến chức, thu nhập chạm đỉnh, ai nấy đều phải ngước nhìn - Ảnh 3
Xem tử vi hàng ngày thấy tiền bạc tốt lên nhờ Tam Hợp cục - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 4/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này tài lộc đủ đầy, tiền tài trải đầy nhà, hỷ sự chờ trước ngõ, tình duyên vượng sắc, sung túc ấm êm

Đúng giờ Tý hôm nay 4/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này tài lộc đủ đầy, tiền tài trải đầy nhà, hỷ sự chờ trước ngõ, tình duyên vượng sắc, sung túc ấm êm

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này tài lộc đủ đầy, tiền tài đầy nhà, hỷ sự chờ trước ngõ, may mắn gõ cửa, bản mệnh may mắn hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng