Đồng hồ điểm 12h trưa mai 4/9: TOP 3 con giáp 'nằm không' tiền tài cũng tới tay, lộc lá tá lả, hỷ sự chờ trước ngõ, gia đạo ngập tràn tin vui, tình duyên thập phần vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 07:23

Đúng 12h trưa mai 4/9, 3 con giáp này 'nằm không' tiền tài cũng tự tới, lộc lá tá lả, hỷ sự chờ trước ngõ, gia đạo nhiều tin vui, tình duyên thêm gắn kết.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới 12 con giáp, tuổi Dần sẽ có nhiều thay đổi trong cuộc sống lúc này. Nhờ cát tinh mà những thay đổi đó cơ bản là theo chiều hướng tích cực, một phần cũng là do cách nhìn nhận vấn đề một cách lạc quan của con giáp này. Khi cơ hội tốt đẹp đến, bản mệnh cần phải nhanh chóng nắm bắt lấy nếu không muốn tuột mất.

Tuổi Dần báo hiệu bản mệnh sẽ đón nhận nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Con giáp này sẽ có được đường tình duyên vượng sắc, vợ chồng yêu thương hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau mỗi ngày.

Mệnh chủ còn được quý nhân soi đường, cảm thấy khá thoải mái khi không phải đối mặt với nhiều áp lực nơi công sở. Công việc tiến hành trôi chảy, bạn không cần lo lắng quá nhiều, chỉ làm theo kế hoạch đã đề ra là có được kết quả như mong đợi.

Đồng hồ điểm 12h trưa mai 4/9: TOP 3 con giáp 'nằm không' tiền tài cũng tới tay, lộc lá tá lả, hỷ sự chờ trước ngõ, gia đạo ngập tràn tin vui, tình duyên thập phần vượng sắc - Ảnh 1
Tuổi Dần báo hiệu bản mệnh sẽ đón nhận nhiều may mắn trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi phương Đông cho biết vận trình của người tuổi Tỵ có những điềm báo tốt lành. Nhờ tam hội cục mà bản mệnh tìm thấy một nửa lý tưởng cho mình giữa biển người mênh mông. Con giáp này sẽ thấy tình yêu mang lại phép màu diệu kì giúp mình có thêm sức sống vô cùng mãnh liệt.

Nếu bản mệnh theo nghiệp kinh doanh, buôn bán cũng sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Trong đó các nguồn thu đến từ nghề tay trái có phần nhỉnh hơn công việc chính. Hơn thế nữa con giáp này rất nhạy bén với thời cuộc, nhìn thấy cơ hội phát tài giữa những trở ngại, thử thách không dễ dàng vượt qua.

Về phương diện tình cảm cực kì thắm sắc, con giáp này còn độc thân dễ dàng tìm thấy tình yêu của đời mình. Đừng vội hoài nghi, bởi khi tình yêu chân thành tới thì chẳng có gì là không có thể. Tình yêu thăng hoa rực rỡ với tốc độ quá nhanh khiến cho chính bản mệnh cũng phải ngỡ ngàng.

Đồng hồ điểm 12h trưa mai 4/9: TOP 3 con giáp 'nằm không' tiền tài cũng tới tay, lộc lá tá lả, hỷ sự chờ trước ngõ, gia đạo ngập tràn tin vui, tình duyên thập phần vượng sắc - Ảnh 2
Nếu bản mệnh theo nghiệp kinh doanh, buôn bán cũng sẽ gặp nhiều may mắn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão đón nhận nhiều tin vui trong ngày Mão Tuất nhị hợp. Các cặp đôi ngày càng nồng nàn thắm thiết, bản mệnh luôn cố gắng chăm lo cho những người thân yêu của mình hết mức có thể. Con giáp này nguyện hy sinh để bảo vệ, giữ gìn cho hạnh phúc của gia đình.

Đường tài lộc trong ngày của người tuổi Mão cũng có dấu hiệu tăng. Bản mệnh có tầm nhìn ra trông rộng, lại biết cách tiết kiệm thông minh nên đã để dành được một khoản kha khá. Không những thế tính cần cù, chịu thương chịu khó còn giúp con giáp này nhận lại được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Vận trình tình cảm của bạn tốt đẹp, hôn nhân thuận lợi, tình yêu tình thân đều ấm áp. Gia đình luôn quan tâm, chăm sóc, mang lại cảm giác bình yên cho con giáp này. Ngoài ra thời gian riêng tư cũng nhiều, bạn có thể tính tới chuyện trăm năm đại sự được rồi.

Đồng hồ điểm 12h trưa mai 4/9: TOP 3 con giáp 'nằm không' tiền tài cũng tới tay, lộc lá tá lả, hỷ sự chờ trước ngõ, gia đạo ngập tràn tin vui, tình duyên thập phần vượng sắc - Ảnh 3
Đường tài lộc trong ngày của người tuổi Mão cũng có dấu hiệu tăng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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