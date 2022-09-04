Đúng giờ Tý hôm nay 4/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này tài lộc đủ đầy, tiền tài trải đầy nhà, hỷ sự chờ trước ngõ, tình duyên vượng sắc, sung túc ấm êm

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của Tuổi Tý trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Đường tình cảm nhờ ngũ hành Kim sinh Thủy nên vợ chồng yêu thương lẫn nhau, biết bảo vệ nhau trước lời bàn tán của thiên hạ. Các bạn đang làm cha làm mẹ thì phải lo cho con nhiều hơn nhưng đó là niềm hạnh phúc mà bạn có được.

May mắn hơn được Tam Hợp cục độ mệnh nên tài lộc dồi dào, đặc biệt là những ai có hẹn ký hợp đồng trong hôm nay. Những chuyện liên quan đến tiền bạc vô cùng suôn sẻ như có quý nhân giúp đỡ, không gặp phải vướng mắc.

Đường tình cảm nhờ ngũ hành Kim sinh Thủy nên vợ chồng yêu thương lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chiếu theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng ngày, trong ngày Chủ Nhật 04/09/2022 này, Tuổi Dần gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân Tuổi Dần khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của Tuổi Dần. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, Tuổi Dần hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

Tuổi Dần gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 4/9/2022 hôm nay, tuổi Mùi đạt được những thành công nhất định trong công việc của mình. Bản mệnh biết được cách làm thế nào để hiệu quả làm việc đạt mức cao nhất và không gặp khó khăn nào đáng kể.

Tuổi Mùi luôn làm việc với tinh thần hào hứng và hăng say. Mọi nhiệm vụ được giao đều được bản mệnh hoàn thành sớm hơn dự định cho nên được đánh giá cao. Bản mệnh đang có nhiều cơ hội thăng tiến mở rộng phía trước, chỉ cần nắm bắt tốt thì sẽ đạt được mục tiêu.

Tuổi Mùi luôn làm việc với tinh thần hào hứng và hăng say - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo