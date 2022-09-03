Cuối ngày mai 4/9: Mộc Hoả tương khắc, 3 con giáp này vận trình nhiều trắc trở, bản mệnh bị gáng đường công danh, lời khuyên nên tỉnh táo trong mọi quyết định

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 09:25

Cuối ngày mai, cục diện không tốt, 3 con giáp này vận trình trắc trở, bản mệnh bị gáng đường, lời khuyên con giáp này nên tỉnh táo trong mọi quyết định.

Tuổi Thân

Xem tử vi hàng ngày 4/9/2022, Lục Xung khiến người tuổi Thân khó kiểm soát cảm xúc của mình hơn bao giờ hết và bạn rất dễ nổi nóng, làm hỏng việc trong ngày hôm nay. Nếu bạn đủ may mắn thì người bạn đối mặt là người thân và họ hiểu tính nên mới bỏ qua cho bạn mà thôi.

Thiên Quan khiến con giáp tuổi thân trở nên nóng vội hơn. Bản năng thôi thúc tuổi Thân không nên vội vàng cam kết hay quá tin tưởng vào một điều gì đó ngày mai. Tốt nhất là bạn nên tin theo những lời mà bản năng mách bảo, bởi vì có những việc nằm ngoài tầm kiểm soát và hiểu biết của bạn đấy. 

Trong ngày Mộc Thổ xung khắc, tình cảm gia đình của con giáp này khó hòa hợp. Cha mẹ con cái vì xung đột quan điểm mà tranh cãi. Đã đến lúc tuổi Thìn cần nhìn lại và xem xét các khía cạnh khác của vấn đề. Những lời khuyên của những người đi trước sẽ giúp ích cho bản mệnh.

Cuối ngày mai 4/9: Mộc Hoả tương khắc, 3 con giáp này vận trình nhiều trắc trở, bản mệnh bị gáng đường công danh, lời khuyên nên tỉnh táo trong mọi quyết định - Ảnh 1
Trong ngày Mộc Thổ xung khắc, tình cảm gia đình của con giáp này khó hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tỷ Kiên cảnh báo, nếu không chịu mở rộng tầm nhìn thì thật khó có thể phát hiện ra bất cứ điều gì thay đổi ngày hôm nay đấy con giáp tuổi Dần. Bạn cần phải học cách quan sát và cảm nhận, thay vì khăng khăng tin vào chính những suy nghĩ của bản thân. Tình thế thay đổi nhiều hơn là bạn dự đoán đấy.

Mộc khí vượng khiến bản mệnh hay mệt mỏi, bạn không nên lấy cà phê để giúp cho bản thân được tỉnh táo hơn ngày mai, điều đó không có ích gì. Rõ ràng là cơ thể bạn đã mệt mỏi đủ và cần được nghỉ ngơi, thư giãn trước khi bước vào ngày làm việc mới. Đừng thúc ép mình quá đà nhé 

Thổ - Mộc xung khắc nhắc nhở rằng nếu bạn cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một tình huống nào đó, giữa những người bạn của mình, thì cách tốt nhất là tự giải thoát cho chính bạn. Đừng biến mình thành nô lệ cho một mối quan hệ mà bạn tự biết mình không thể nào tháo gỡ được.

Cuối ngày mai 4/9: Mộc Hoả tương khắc, 3 con giáp này vận trình nhiều trắc trở, bản mệnh bị gáng đường công danh, lời khuyên nên tỉnh táo trong mọi quyết định - Ảnh 2
Thổ - Mộc xung khắc nhắc nhở rằng nếu bạn cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một tình huống nào đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, CN ngày 4/9/2022 ngày mai, hung tinh gây rối, tuổi Dậu nên tránh đối đầu với những người quyền cao chức trọng trong ngày này. Con giáp này có thể gây ra những sai lầm đáng tiếc nếu cứ khăng khăng làm theo ý mình.

Kim - Mộc xung khắc nhắc nhở bản mệnh đừng để những chi tiết nhỏ nhặt là rào cản, khiến bạn không thể có một tầm nhìn quang đãng, rộng mở. Cần phải phóng tầm mắt ra xa, vượt khỏi những thứ vụn vặt đời thường để biết được mình cần phải làm gì trong lúc này nhé.

Thổ - Mộc xung khắc ảnh hưởng tới công việc của bản mệnh khiến một số việc bạn tưởng rằng đã hoàn thành nhưng nhận ra đã có người làm hỏng việc, thậm chí bị rò rỉ thông tin nên ảnh hưởng tới kết quả chung và bạn phải dành thời gian để xử lý.

Cuối ngày mai 4/9: Mộc Hoả tương khắc, 3 con giáp này vận trình nhiều trắc trở, bản mệnh bị gáng đường công danh, lời khuyên nên tỉnh táo trong mọi quyết định - Ảnh 3
Kim - Mộc xung khắc nhắc nhở bản mệnh đừng để những chi tiết nhỏ nhặt là rào cản - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 3/9: Cục diện Mộc khắc Hoả, 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền, của cải không cánh mà bay, rắc rối bủa vây, vận trình kém hanh thông

Cuối ngày mai 3/9: Cục diện Mộc khắc Hoả, 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền, của cải không cánh mà bay, rắc rối bủa vây, vận trình kém hanh thông

Cuối ngày mai, chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền, của cải không cánh mà bay, rắc rối bủa vây, tình - tiền lao dốc không phanh.

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