Cuối ngày mai 3/9: Cục diện Mộc khắc Hoả, 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền, của cải không cánh mà bay, rắc rối bủa vây, vận trình kém hanh thông

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 16:50

Cuối ngày mai, chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền, của cải không cánh mà bay, rắc rối bủa vây, tình - tiền lao dốc không phanh.

Tuổi Thìn

Kiếp Tài gây rối, người tuổi Thìn dễ gặp phải rắc rối trong công việc. Bản mệnh có thể sẽ phải chịu sự ganh ghét hoặc nghi ngờ của những người đồng nghiệp. Tuy nhiên, bạn không nên quá bức xúc và cư xử thiếu lý trí.

Bạn cần chứng minh cho mọi người thấy sự trong sạch của mình bằng thái độ ngay thẳng và sự chăm chỉ trong công việc. Những điều bạn đã, đang và sẽ làm sẽ được thực tế chứng minh, và chẳng ai có thể áp đặt những nghi ngờ vô lý lên đầu bạn nữa.

Mộc khí vượng khiến tuổi Thìn hay mệt mỏi, con giáp này không nên lấy cà phê để giúp cho bản thân được tỉnh táo hơn ngày mai, điều đó không có ích gì. Rõ ràng là cơ thể đã mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi, thư giãn trước khi bước vào ngày làm việc mới, đừng thúc ép mình quá đà.

Cuối ngày mai 3/9: Cục diện Mộc khắc Hoả, 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền, của cải không cánh mà bay, rắc rối bủa vây, vận trình kém hanh thông - Ảnh 1
Kiếp Tài gây rối, người tuổi Thìn dễ gặp phải rắc rối trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tỷ Kiên là dấu hiệu chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Dần. Bạn có thể phải đối diện với sự hãm hại của đồng nghiệp hoặc đối thủ trong ngày hôm nay. Hãy giữ bình tĩnh để tìm ra cách ứng phó phù hợp nhất, chớ nên nổi nóng, bốc đồng.

Dù làm việc gì đi chăng nữa, bản mệnh cũng đừng vội đưa ra quyết định một mình, hãy xin ý kiến của những người mà mình tin tưởng, có thể thông qua đó bạn sẽ có cái nhìn khác chính xác hơn về mọi việc. Còn nếu tự cô lập bản thân, bạn sẽ khiến cho mọi việc càng trở nên bế tắc hơn đấy.

Thổ vượng cho thấy những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới vì vẫn còn đặt nặng chuyện quá khứ.

Cuối ngày mai 3/9: Cục diện Mộc khắc Hoả, 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền, của cải không cánh mà bay, rắc rối bủa vây, vận trình kém hanh thông - Ảnh 2
Tỷ Kiên là dấu hiệu chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tương Hình tác động, những lời nói thiếu suy nghĩ của người tuổi Tuất dễ gây tổn thương cho người khác. Tốt nhất, bạn nên suy nghĩ thật kỹ và "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" để tránh những va chạm không đáng có.

Bên cạnh đó, bạn cũng thường xuyên cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những khó khăn. Tuy nhiên, chính những cảm xúc tiêu cực ấy lại càng khiến mọi việc trở nên nan giải hơn đấy. Hãy quan sát mọi việc dưới góc nhìn tích cực hơn, bạn sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh rằng có một số mâu thuẫn đang tồn tại trong gia đình bạn. Dù là chuyện lớn hay nhỏ, hai người cũng cần nói chuyện rõ ràng với nhau, không nên để khúc mắc trong lòng, khiến quan hệ ngày càng xa cách.

Cuối ngày mai 3/9: Cục diện Mộc khắc Hoả, 3 con giáp này cẩn thận giữ chặt túi tiền, của cải không cánh mà bay, rắc rối bủa vây, vận trình kém hanh thông - Ảnh 3
Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh rằng có một số mâu thuẫn đang tồn tại trong gia đình bạn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 18h08p hôm nay 2/9: THỰC THẦN độ mệnh, CÁT TINH soi đường, 3 con giáp này một bước lên hương, đổi đời chỉ trong một đêm, tình - tiền viên mãn, gia đạo ấm êm

Đúng 18h08p hôm nay 2/9: THỰC THẦN độ mệnh, CÁT TINH soi đường, 3 con giáp này một bước lên hương, đổi đời chỉ trong một đêm, tình - tiền viên mãn, gia đạo ấm êm

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