Đúng 18h08p hôm nay 2/9: THỰC THẦN độ mệnh, CÁT TINH soi đường, 3 con giáp này một bước lên hương, đổi đời chỉ trong một đêm, tình - tiền viên mãn, gia đạo ấm êm

Tử vi hàng ngày 2/9/2022 chỉ ra rằng, cát thần Thực Thần ở bên độ mệnh, con giáp này chẳng cần phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc nữa. Đặc biệt là với những ai đang làm các công việc tự do, kinh doanh buôn bán hay đầu tư tài chính, cơ hội đến với bạn chẳng phải ai cũng có được đâu, hãy biết tận dụng chúng một cách triệt để.

Thu nhập từ công việc bên ngoài hoặc nghề tay trái cũng giúp cho con giáp này thoải mái chi tiêu hơn. Tuổi Thân lại rất có duyên với đầu tư kinh doanh nên tiền bạc khá rủng rỉnh. Một vài người còn nhận được sự hỗ trợ của người thân nên đường kiếm tiền càng rộng mở, có thể tích lũy được một khoản không nhỏ.

Người tuổi Thân gặp ngày tam hợp nên mọi việc đều hanh thông, thuận lợi. Con giáp này nên tận dụng cơ hội này để tiến hành các kế hoạch và dự án quan trọng, những mục tiêu chưa hoàn thành cũng nên đẩy mạnh tiến độ sẽ có hiệu quả hơn hẳn so với thời gian trước đó. Kết quả nhận được cũng rất khả quan.

Người tuổi Thân gặp ngày tam hợp nên mọi việc đều hanh thông, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hôm nay của tuổi Hợi có nhiều may mắn đặc biệt, việc buôn bán kinh doanh sẽ rất thuận lợi, triển khai ký kết hợp đồng tiến hành suôn sẻ. Bản mệnh cũng rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, nhưng hãy thật lòng hơn một chút để đối phương cảm nhận được tình cảm của bạn.

Nhờ tam hợp cục nâng đỡ, chuyện tình cảm của con giáp này tốt đẹp các mối quan hệ xã giao hài hòa. Đây cũng là kết quả của việc chăm chỉ kết giao bạn bè ở khắp mọi nơi, bất cứ ai cũng cần sự trợ giúp ở bên ngoài hay cần nắm được thông tin ý tưởng từ những người khác, vì vậy tuổi Sửu hãy tranh thủ thời gian ngoài giờ để mở rộng mối quan hệ cho mình.

Chuyện tình cảm hài hòa, tốt đẹp, có tin hỷ trong nhà chủ về việc vui mừng, tiệc tùng. Nếu con giáp này muốn phát triển tình duyên hoặc tiến hành việc cưới gả cũng khá thuận lợi, cầu hôn hay tỏ tình thì khả năng thành công là rất cao. Nhìn chung mọi việc tương đối suôn sẻ nên bản mệnh không phải lo lắng gì.

Chuyện tình cảm hài hòa, tốt đẹp, có tin hỷ trong nhà chủ về việc vui mừng, tiệc tùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

May mắn nhờ tam hợp cục che chở nên công việc khá thuận lợi, có khả năng cao tuổi Mão sẽ ký kết được hợp đồng lớn. Thành công hôm nay cũng là do thói quen sắp xếp công việc và xây dựng mối quan hệ một kế hoạch cụ thể của bạn từ trước đó. Hãy luôn tập trung vào những việc nên làm ngay trước mắt để đạt được hiệu suất cao nhất.

Trong ngày ngũ hành Thổ Kim tương sinh như hôm nay, bạn và người ấy có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, tình cảm được vun vén, đôi lứa hạnh phúc chẳng rời. Hai bạn có thể tự tin tiến những bước dài hơn trong mối quan hệ của hai người.

May mắn nhờ tam hợp cục che chở nên công việc khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo