Cuối ngày hôm nay 2/9: PHẬT BÀ ban phát phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, tài lộc lên hương, vận trình đỏ thắm, của cải dư dôi, bản mệnh giàu có nhất một vùng

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 11:25

Cuối ngày hôm nay, 2/9, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn phước lành phật bà ban, tài lộc lên hương, vận trình đỏ thắm, của cải trải đầy nhà, bản mệnh rung đùi đếm tiền.

Tuổi Dậu

Theo dõi Lịch âm dương, ngày có Chính Ấn ghé thăm, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu như được trải thảm đỏ trong ngày này. Bạn dễ dàng khẳng định được năng lực cũng như vị thế của bản thân trong mắt đồng nghiệp cũng như cấp trên của mình.

Thứ sáu đường tài lộc của tuổi Dậu thuận lợi, nhân cơ hội này có thể phát triển công việc, mở rộng quy mô đầu năm kinh doanh, tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Dù nguồn thu chính chưa có dấu hiệu khởi sắc nhưng các nguồn thu phụ khá dồi dào nên tiền tiêu rủng rỉnh, không phải nghĩ ngợi nhiều.

Cát tinh hỗ trợ giúp hóa giải các mâu thuẫn giữa vợ chồng hay các cặp đôi đang yêu. Tài chính đang rủng rỉnh, bạn hãy mua một món quà ý nghĩa để tặng nửa kia của mình, có thể là một hiện vật hoặc vào bếp trổ tài nấu nướng, chắc chắn đối phương sẽ rất cảm động cho mà xem.

Cuối ngày hôm nay 2/9: PHẬT BÀ ban phát phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, tài lộc lên hương, vận trình đỏ thắm, của cải dư dôi, bản mệnh giàu có nhất một vùng - Ảnh 1
Cát tinh hỗ trợ giúp hóa giải các mâu thuẫn giữa vợ chồng hay các cặp đôi đang yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày 2/9/2022 chỉ ra rằng, được sự trợ giúp của quý nhân Tam Hội, dù người tuổi Tuất có gặp khó khăn trở ngại đến thế nào cũng đều có thể vượt qua dễ dàng. Các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh bạn cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong trường hợp này.

Vận may tài lộc đến với người tuổi Tuất, con giáp này không chỉ tự mình tạo ra những khoản thu nhập tốt mà còn được người thân bạn bè giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan. Nếu nhanh nhạy nắm bắt thì sẽ thu về một khoản tiền lớn. Nhân duyên của bản mệnh cũng rất vượng, đặc biệt là với người khác giới.

Ngũ hành Thổ Kim tương sinh, may mắn là chuyện tình cảm của con giáp này đang có dấu hiệu tiến triển rõ rệt. Người độc thân sau những buổi gặp gỡ bạn bè cuối cùng cũng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Cả hai cùng nhau trao cho nhau niềm tin, cùng nhau tìm hiểu và có thể tiến đến một mối quan hệ nữa đó.

Cuối ngày hôm nay 2/9: PHẬT BÀ ban phát phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, tài lộc lên hương, vận trình đỏ thắm, của cải dư dôi, bản mệnh giàu có nhất một vùng - Ảnh 2
Ngũ hành Thổ Kim tương sinh, may mắn là chuyện tình cảm của con giáp này đang có dấu hiệu tiến triển rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ cục diện Tuất Dần tam hợp nên vận trình của tuổi Ngọ vô cùng may mắn, làm gì cũng có người tương trợ. Tại cơ quan con giáp này được cấp trên nâng dỡ, cấp dưới ủng hộ, đồng nghiệp hợp tác, có được tiếng nói chung nên có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách nhanh chóng.

Nhờ vậy bản mệnh cảm thấy rất phấn chấn, vui vẻ, muốn được ở bên gia đình, người thân của mình. Nếu vậy người tuổi Ngọ nên dành thời gian để ở bên mọi người, chăm lo cho các mối quan hệ thân tình hơn là tụ tập với bạn bè đấy. Con giáp này cũng thích sự yên tĩnh hơn là những chuyện xô bồ.

Trong ngày ngũ hành Thổ Kim tương sinh như hôm nay, bạn và người ấy có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, tình cảm được vun vén, đôi lứa hạnh phúc chẳng rời. Hai bạn có thể tự tin tiến những bước dài hơn trong mối quan hệ của hai người. 

Cuối ngày hôm nay 2/9: PHẬT BÀ ban phát phước lành, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn, tài lộc lên hương, vận trình đỏ thắm, của cải dư dôi, bản mệnh giàu có nhất một vùng - Ảnh 3
Nhờ cục diện Tuất Dần tam hợp nên vận trình của tuổi Ngọ vô cùng may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 2/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, tiền tài thâm hụt, tài chính bất ổn, bản mệnh gặp rắc rối

Cuối ngày hôm nay 2/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, tiền tài thâm hụt, tài chính bất ổn, bản mệnh gặp rắc rối

Chiêm tinh cảnh báo vào cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này vận trình không được suôn sẻ, tài lộc thâm hụt, xui rủi bủa vây, bản mệnh gặp nhiều rắc rối.

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