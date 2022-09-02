Theo tử vi ngày 2/9/2022 của 12 con giáp, người tuổi Dần có thể nhanh chóng trở nên nổi bật dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp. Bạn đưa ra nhiều ý tưởng hay ho được mọi người xung quanh hưởng ứng nhiệt liệt. Bạn chính là trung tâm của đám đông.

Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.

Giao tiếp hài hòa, nhận được sự giúp đỡ, giải tỏa áp lực và tiến bộ. Cần làm tốt công tác phối hợp, tạo thành lực lượng chung, không thể độc lập. Ngày thích hợp cho các chuyến thăm, làm việc theo nhóm, quảng bá các hoạt động phúc lợi công cộng...

Giao tiếp hài hòa, nhận được sự giúp đỡ, giải tỏa áp lực và tiến bộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dễ dàng giành được sự hỗ trợ, có lợi cho việc vận hành và thu hoạch suôn sẻ, nên chủ động lập kế hoạch để đạt được mục tiêu. Khiêm tốn học hỏi từ những điểm mạnh của người khác. Để làm rõ mối quan hệ, hãy cố gắng cải thiện bản thân.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay tốt đẹp, người độc thân tận hưởng trạng thái tự do thoải mái, không có chuyện thị phi. Với người có đôi thì tình yêu phát triển một cách tự nhiên, cần chủ động hơn một chút.

Tài lộc: Khá tốt, bạn sẽ có cơ hội thử sức, có thể thu được lợi ích từ các dự án quản lý tài chính với rủi ro thấp, túi tiền rủng rỉnh hơn.

Dễ dàng giành được sự hỗ trợ, có lợi cho việc vận hành và thu hoạch suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay ngày 2/9/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn vận thế tăng lên, tính cách khiêm tốn, khéo léo khiến mọi người yêu mến.

Tử vi ngày 2/9/2022 của 12 con giáp thấy, Hỏa sinh Thổ khiến người tuổi Thìn cảm thấy rất gắn bó với gia đình. Gia đình chính là mái ấm của bạn và là nơi tiếp thêm cho bạn rất nhiều động lực để cố gắng mỗi ngày, cho dù bạn có đang gặp khó khăn đi chăng nữa.

Trong ngày nghỉ lễ như thế này, bạn nên thể hiện tình cảm của mình bằng cách quan tâm tới bố mẹ hoặc vợ chồng, con cái của mình nhiều hơn. Khoảng thời gian ở bên nhau luôn khiến cho quan hệ của các thành viên thêm gần gũi.

Trong ngày nghỉ lễ như thế này, bạn nên thể hiện tình cảm của mình bằng cách quan tâm tới bố mẹ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo