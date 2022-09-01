Qua đêm nay 1/9: PHẬT BÀ bợ đỡ, 3 con giáp 'nằm không' cũng có của ăn của để, tiền tài chất đầy két, vận trình một bước thăng hoa, tình duyên vượng sắc, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 21:50

Qua đêm nay 1/9, 3 con giáp này nằm không cũng có của cải dư dôi, tiền tài về như thác, vận trình lên hương, cát khí vây quanh, gia đạo ấm êm, sung túc.

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra trôi chảy. Tử vi ngày mới cho thấy con giáp này sẽ có những bước đi vững chắc, hứa hẹn thu hoạch thành tựu đáng kể. Nhờ cách làm việc nghiêm túc, kỹ lưỡng và chỉn chu mà cấp trên đã có ý định cất nhắc bản mệnh lên những vị trí cao hơn.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 2/9/2022 ngày mai, tuổi Tỵ có cơ hội đón nhận tin vui trên phương diện tài lộc. Có thể con giáp này đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua và đây là lúc con giáp này có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình.

Dưới sự tác động của Tam Hợp, người tuổi Tỵ vui mừng đón nhận những may mắn không ngừng trong chuyện tình cảm. Người độc thân sớm tìm thấy người mình tâm đầu ý hợp, dù thời gian quen nhau chưa lâu nhưng cả hai có cảm giác vô cùng thân thuộc và hiểu nhau. 

Qua đêm nay 1/9: PHẬT BÀ bợ đỡ, 3 con giáp 'nằm không' cũng có của ăn của để, tiền tài chất đầy két, vận trình một bước thăng hoa, tình duyên vượng sắc, gia đạo ấm êm - Ảnh 1
Công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi có Ấn tinh chống lưng, được người có chức có quyền chỉ điểm và trợ giúp nên đừng lo lắng, cứ làm tốt nhiệm vụ là đủ. Bạn có chỗ dựa nhưng cần thực lực để đứng vững, lợi dụng điều kiện thuận lợi mà mình đang có đi, xuất phát tốt cũng là một loại tài năng cơ mà.

Ngày có Dịch Mã, đừng lười biếng ngại khổ, càng năng động, liều lĩnh thì càng gặt hái được tài lộc. Nếu được giao những nhiệm vụ cần đi xa, đi công tác hoặc di chuyển nhiều, có độ khó cao thì cũng đừng ngại, người dám đứng mũi chịu sào, làm việc không ai làm mới có thể đột phá.

Vận trình tình cảm ngập tràn niềm vui. Sự ngọt ngào và lãng mạn mà nửa kia cất công dành cho con giáp này trong từng món ăn, lời nói cho tới quà tặng khiến bản mệnh tủm tỉm cười vui suốt cả ngày.

Qua đêm nay 1/9: PHẬT BÀ bợ đỡ, 3 con giáp 'nằm không' cũng có của ăn của để, tiền tài chất đầy két, vận trình một bước thăng hoa, tình duyên vượng sắc, gia đạo ấm êm - Ảnh 2
Vận trình tình cảm ngập tràn niềm vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Con giáp này luôn cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ, học hỏi nâng cao trình độ và không ngại giúp đỡ mọi người xung quanh, chính những tố chất này đã đem lại cơ hội thăng tiến cho bản mệnh.

Tài lộc khá dồi dào nhờ các khoản thu khá ổn định từ công việc chính lẫn phụ. Sự nghiệp thăng tiến nên tiền bạc cũng theo đó mà khởi sắc lên nhiều, chỉ cần chịu tiết kiệm thì cũng có một khoản phòng thân không hề nhỏ. Ngoài ra, con giáp này làm gì cũng nên cẩn thận đề phòng gặp tai họa, bị tổn thương, tranh chấp hoặc bị người khác chơi xấu.

Vận trình tình cảm vô cùng rực rỡ. Đặc biệt là người độc thân sẽ được quý nhân soi đường dẫn lối, sớm tìm được người trong mộng của mình. Đôi lứa tâm đầu ý hợp trong nhiều suy nghĩ, cơ hội tiến xa là vô cùng lớn.

Qua đêm nay 1/9: PHẬT BÀ bợ đỡ, 3 con giáp 'nằm không' cũng có của ăn của để, tiền tài chất đầy két, vận trình một bước thăng hoa, tình duyên vượng sắc, gia đạo ấm êm - Ảnh 3
Người tuổi Thân có nhiều bước tiến trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 1/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này công danh thành toại, vận trình đỏ thắm, tiền tài dư dôi, chỉ sợ tiêu sài không hết, người độc thân tìm được nửa yêu thương

Đúng giờ Tý hôm nay 1/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này công danh thành toại, vận trình đỏ thắm, tiền tài dư dôi, chỉ sợ tiêu sài không hết, người độc thân tìm được nửa yêu thương

Đúng giờ Tý hôm nay, tử vi dự đoán 3 con giáp này công danh thành toại, thăng quan tiến chức, vận trình tươi sáng, tình - tiền vượng sắc, bản mệnh viên mãn thăng hoa.

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