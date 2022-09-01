Đúng 12h trưa nay 1/9: TOP 3 con giáp đại cát đại lợi, vận trình hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đấy, tài lộc bùng nổ, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 09:25

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này được Chính thần độ mệnh, đi đến đâu may mắn đến đấy, tài lộc hanh thông, bản mệnh một bước lên mây, vận trình đỏ thắm.

Tuổi Tý

Công việc: Công việc tương đối suôn sẻ, đừng quan tâm đến những lời đàm tiếu của người khác, chỉ cần bạn có thể lập được thành tích ở nơi làm việc thì lời nói của người khác chỉ là công kích không đáng có.

Tam Hợp giúp sức để sức hấp dẫn của con giáp tuổi Tý sẽ trở nên bùng nổ, do đó, đừng ngần ngại mở rộng phạm vi tìm kiếm những đối tượng mới. Bạn chỉ cần bám sát với những tiêu chí mà bản thân đặt ra, bạn sẽ có hy vọng tìm được người phù hợp với mình.

Thực Thần ghé thăm cho thấy đây là khoảng thời gian sẽ truyền cảm hứng cho con giáp tuổi Tý hoàn thành các mục tiêu còn đang dang dở, cũng như thúc đẩy bạn xây dựng kế hoạch cho thời gian sắp tới.

Đúng 12h trưa nay 1/9: TOP 3 con giáp đại cát đại lợi, vận trình hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đấy, tài lộc bùng nổ, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 1
Tam Hợp giúp sức để sức hấp dẫn của con giáp tuổi Tý sẽ trở nên bùng nổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Ấn hỗ trợ cho những kế hoạch của tuổi Mão trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì sự nhiệt tình của bạn cũng được hồi đáp khi mà kết quả được cải thiện, công sức của bạn được ghi nhận.

Ngũ hành tương sinh mang tới sự cải thiện về tình hình tài chính hiện tại. Nhiều người có thể thoát khỏi nợ nần và bắt đầu có của ăn của để. Thậm chí nguồn thu từ công việc phụ cũng là một khoản kha khá giúp bạn cải thiện cuộc sống.

Tình duyên: Vận thế tình cảm hôm nay tốt đẹp, nhất định phải chủ động trước người mình thích, nếu không sẽ bị người khác đánh phủ đầu, hối hận cũng đã muộn.

Đúng 12h trưa nay 1/9: TOP 3 con giáp đại cát đại lợi, vận trình hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đấy, tài lộc bùng nổ, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 2
Thiên Ấn hỗ trợ cho những kế hoạch của tuổi Mão trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tiếp nối tử vi ngày 31/8/2022 của 12 con giáp, hôm nay nhân khi có Tam Hội nâng đỡ, khuyên người tuổi Ngọ sau khoảng thời gian làm việc căng thẳng thì có vẻ đây là lúc thích hợp để bạn có thể củng cố lại các mối quan hệ thân thiết của mình.

Lời khuyên cho bạn hôm nay có thể cân nhắc sắm thêm một tủ sách đa năng, một bức tranh mới hoặc bất kỳ thứ gì có thể thổi một làn gió mới đến không gian xung quanh đều đáng để bạn đầu tư. Với những món đồ cũ có giá trị, hãy cân nhắc đến việc mang tặng cho người thân hoặc gia đình.

Tình duyên: Tương đối ổn định, người độc thân có cơ hội thoát khỏi cảnh lẻ bóng, cần chau chuốt ngoại hình hơn. 

Đúng 12h trưa nay 1/9: TOP 3 con giáp đại cát đại lợi, vận trình hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đấy, tài lộc bùng nổ, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 3
Độc thân có cơ hội thoát khỏi cảnh lẻ bóng, cần chau chuốt ngoại hình hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 31/8: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, xui xủi bủa vây, tài chính bất ổn, gia đạo có chuyện không vui

Cuối ngày mai 31/8: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, xui xủi bủa vây, tài chính bất ổn, gia đạo có chuyện không vui

Cuối ngày mai 31/8, 3 con giáp này vận trình không được suôn sẻ, xui rủi bám lấy, tình - tiền lao dốc, gia đạo có chuyện không vui.

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