Cuối ngày mai 31/8: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, xui xủi bủa vây, tài chính bất ổn, gia đạo có chuyện không vui

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 31/8/2022, tuổi Thân có dấu hiệu nản chí, thiếu cố gắng. Con giáp này nên nhớ rằng sự cải thiện không thể tiến hành một sớm, một chiều được. Đây là ngày để bản mệnh nỗ lực hơn, tích cực hơn, và rồi những giá trị tốt đẹp sẽ tìm đến.

Tình cảm: Vận trình tình cảm còn nhiều nỗi niềm. Người tuổi này trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Những thay đổi thất thường, đặc biệt là sự hờ hững và có phần vô tâm của nửa kia không khỏi khiến con giáp này đau lòng.

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra kém may. Tử vi ngày mới cho biết đường công danh của con giáp này đang bị chi phối bởi hoạ tiểu nhân đeo bám. Người tuổi này cần phải thận trọng hơn trong mỗi lời nói ra, vì nếu không cẩn thận có thể sẽ bị mang ra làm trò đàm tiếu.

Vận trình tình cảm còn nhiều nỗi niềm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra không được như ý. Tử vi ngày mới dự báo người tuổi này dễ có suy nghĩ tiêu cực và hay tức giận vô cớ. Các mối quan hệ xã giao thiếu hài hoà gián tiếp cắt đứt những cơ hội hợp tác, làm ăn tiềm năng trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình cảm cũng chưa khá hơn. Con giáp này không thể kiểm soát tốt các cảm xúc của bản thân nên dễ nói lời nặng nề, thiếu suy nghĩ gây tổn thương cho nửa kia. Nếu không sớm cải thiện điều này thì e là sẽ có nhiều cuộc xung đột xảy ra.

Tuổi Dần được khuyên chỉ nên dành thời gian, sự tập trung cho những người phù hợp. Bản mệnh cũng nên dành thời gian cho những buổi tâm sự chữa lành, vây quanh bản thân mình bằng những người đồng cảm và luôn ủng hộ mình.

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra không được như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 31/8/2022, tuổi Thìn có nhiều hoang mang mà không được giải tỏa. Con giáp này muốn nghe lời khuyên từ ai đó mà bản thân thực sự tin tưởng thế nhưng trước hết tự mình cũng phải tìm hiểu thông tin.

Tài vận: Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Tốt nhất là con giáp này nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để cải thiện nguồn thu nhập trong ngày.

Ngoài ra đây là lúc con giáp này cần coi trọng hơn về khía cạnh sức khỏe của bản thân, có thể vì tuổi Thìn lo cho vấn đề của người khác mà không có thời gian chăm sóc chính mình. Bản mệnh phải khỏe mạnh mới có thể chăm sóc những người xung quanh mình được.

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra không được như ý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo