Cuối ngày hôm nay 2/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, tiền tài thâm hụt, tài chính bất ổn, bản mệnh gặp rắc rối

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 10:25

Chiêm tinh cảnh báo vào cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này vận trình không được suôn sẻ, tài lộc thâm hụt, xui rủi bủa vây, bản mệnh gặp nhiều rắc rối.

Tuổi Sửu

Sức khỏe của tuổi Sửu suy giảm hơn do ngũ hành tương xung, cần chú ý điều chỉnh thời gian làm việc cho hợp lý. Dù bận rộn đến mấy cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi và vui chơi giải trí, cân bằng dinh dưỡng, chế độ rèn luyện tốt sẽ giúp bạn duy trì thể lực ổn định, đề kháng trước bệnh tật.

Tuổi Sửu có Kiếp Tài ngáng trở, vận trình tài lộc không được hanh thông cho lắm. Chẳng những không kiếm được thêm tiền mà con giáp này còn có nguy cơ mất tiền nữa cơ. Chính vì thế bản mệnh cần phải tỉnh táo trong những quyết định liên quan đến tiền bạc trong ngày.

Về phương diện tình cảm của người tuổi Sửu trong ngày thứ sáu, con giáp này đang bối rối không biết phải làm thế nào để vượt qua được những trở ngại trong mối quan hệ của hai người. Vấn đề không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ để có thể bỏ qua. Tốt nhất tuổi Sửu và nửa kia nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Cuối ngày hôm nay 2/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, tiền tài thâm hụt, tài chính bất ổn, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 1
Sức khỏe của tuổi Sửu suy giảm hơn do ngũ hành tương xung - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 2/9/2022 của 12 con giáp chỉ ra rằng tuổi Tị điềm báo có bất hòa, mâu thuẫn xảy ra giữa các tành viên trong gia đình trong ngày Tị Dần tương xung. Nhưng dù đó là chuyện gì đi chăng nữa thì cũng nên lấy hòa khí làm đầu, nhà không yên thì vận trình cũng bị kéo xuống mà thôi.

Vì chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ nên con giáp này làm việc cũng không được tập trung cho lắm, dễ sai sót dẫn đến bị khiển trách. Hơn thế nữa bản mệnh cũng không có người giúp đỡ nên mọi việc lớn nhỏ gì đều do tự thân mình gánh vách, hãy cố gắng và chịu khó vất vả một chút để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tị có nhiều sóng gió, nữ giới chịu cảnh cô độc, cãi cọ với người yêu hoặc không có người để ý. Con giáp này cảm thấy cô đơn dù đã có đôi hay chưa cũng vậy, trong lòng trống trải, không thiết tha gì yêu đương, chỉ muốn ở một mình, không gặp gỡ ai cả.

Cuối ngày hôm nay 2/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, tiền tài thâm hụt, tài chính bất ổn, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 2
Chuyện tình cảm của người tuổi Tị có nhiều sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi được nhắc nhở nên thận trọng, dè chừng trong mọi việc vì có điềm báo gặp họa thị phi, kiện tụng. Con giáp này có thể gặp phải rắc rối liên quan tới pháp luật, cơ quan công quyền, vừa tốn tiền vừa mất thời gian mà còn có khi vướng phải vòng lao lý nữa. Vì vậy bản mệnh cần phải suy tính thật kĩ trước khi đưa ra quyết định.

Con giáp này có thể gặp rắc rối liên quan đến giấy tờ, nên những người làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán cần hết sức lưu ý vì tính chất công việc này rất dễ gặp sai sót. Ngoài ra cũng nên xem xét kỹ lưỡng mọi việc vì có thể người tuổi Mùi không làm sai nhưng bị người khác hãm hại, vu oan giáng họa.

Ngũ hành Kim Hỏa xung khắc, chuyện tình cảm của bản mệnh chẳng mấy tốt đẹp. Bạn và người ấy vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, vì vậy mà những tranh cãi ngày một leo thang trong những ngày gần nay. 

Cuối ngày hôm nay 2/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình kém hanh thông, tiền tài thâm hụt, tài chính bất ổn, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 3
Tuổi Mùi được nhắc nhở nên thận trọng, dè chừng trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 2/9: THIỀN TÀI trợ mệnh, 3 con giáp này may mắn bất ngờ, vận trình không có cản trở, công danh xán lạn, tiền tài tới tay, bản mệnh thăng quan tiến chức, thu nhập nhiều biến chuyển, ai nấy đều đỏ mắt ghen tỵ

Đúng giờ Tý hôm nay 2/9: THIỀN TÀI trợ mệnh, 3 con giáp này may mắn bất ngờ, vận trình không có cản trở, công danh xán lạn, tiền tài tới tay, bản mệnh thăng quan tiến chức, thu nhập nhiều biến chuyển, ai nấy đều đỏ mắt ghen tỵ

Đúng giờ Tý hôm nay 2/9, thiên tài trợ mệnh cho 3 con giáp nay may mắn hanh thông, vận trình không gì có thể cản trở, công danh xán lạn, thăng quan tiến chức, thu nhập nhiều biến chuyển.

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