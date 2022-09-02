Đúng giờ Sửu hôm nay, 2/9: Top 3 con giáp này may mắn vây quanh, cát khí lên hương, làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, CÁT TINH trợ mệnh, vận trình thăng hoa, tình - tiền viên mãn

Tuổi Hợi đang rất tự tin về sự nghiệp của mình vì nó đang trong giai đoạn phát triển, được trợ giúp rất nhiều từ người khác. Hãy cố gắng phát huy những sở trường cá nhân để phục vụ cho tổ chức nhưng phải đảm bảo nó không ảnh hưởng tới công việc chung.

Tình cảm của các cặp đôi trở nên gắn kết hơn trong ngày Kim sinh Thủy như hôm nay. Cả hai hãy dùng ngày nghỉ này để hâm nóng tình cảm lứa đôi. Người độc thân cũng có thể gặp được người vừa ý trong các buổi gặp mặt người thân bạn bè trong ngày này.

Ngày hôm nay người tuổi Hợi đón nhận nhiều vận may tài lộc. Con giáp này thoải mái chi tiêu mà không cần phải đắn đo gì nhiều. Chỉ cần chăm chỉ làm việc thì không phải lo sợ rơi vào hoàn cảnh túng thiếu. Hơn nữa, quý nhân che chở nên sự nghiệp của bản mệnh cực kì khởi vượng.

Tuổi Hợi đang rất tự tin về sự nghiệp của mình vì nó đang trong giai đoạn phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày 2/9/2022 chỉ ra rằng, được sự trợ giúp của quý nhân Tam Hội, dù người tuổi Tuất có gặp khó khăn trở ngại đến thế nào cũng đều có thể vượt qua dễ dàng. Các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh bạn cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong trường hợp này.

Bản mệnh là người hào phóng cũng bởi vậy nên khi cho đi một đồng thì ông trời sẽ ưu ái cho một thứ gì đó có giá trị lớn hơn rất nhiều lần. Người tuổi Tuất làm nhiều việc tốt không những giúp tâm thanh thản mà còn tạo phúc đức cho chính bản thân lẫn đời con cháu sau này.

Nhờ tam hợp cục mà chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp, bạn không bị phụ thuộc quá nhiều vào nửa kia vì hiểu rằng điều đó chỉ khiến tình cảm xa cách hơn. Thay vào đó bạn luôn chăm sóc tâm hồn mình với những sở thích cá nhân để cảm thấy yêu đời hơn, người ấy cũng vì thế mà yêu bạn hơn.

Nhờ tam hợp cục mà chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi phương Đông dự báo đường công danh của người tuổi Thìn ngày mới khởi sắc rõ rệt. Con giáp này có chỗ dựa quyền thế, người này không chỉ hướng dẫn bản mệnh đi đúng đường lối mà còn tạo mọi điều kiện thuận lợi để tiến về phía trước. Vì thế con giáp này không phải tốn quá nhiều công sức mà vẫn đạt được nguyện vọng.

Để mọi việc được thuận lợi, mưu sự thành công hơn, bạn có thể chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt để xuất hành trong ngày thứ 6 này. Cụ thể hôm nay bạn có đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài thần.

Con giáp này có chỗ dựa quyền thế, người này không chỉ hướng dẫn bản mệnh đi đúng đường lối - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo