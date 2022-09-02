Đúng ngày mai 3/9: CÁT TINH soi đường, QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này công danh thành toại, thăng quan tiến chức, thu nhập chạm đỉnh, bản mệnh đứng trên đỉnh vinh quang, ai nấy đều đỏ mắt ghen tỵ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 3/9/2022 ngày mai, đường tài lộc của tuổi Ngọ khá tốt, nguồn thu nhập ổn định, song cần chú trọng vào những việc có tính an toàn, bền vững thì còn thu được lợi nhuận lớn hơn. Với các kế hoạch đầu tư mạo hiểm thì chỉ nên đầu tư nhỏ, dần dần từng bước, đừng tham lam quá mà nhận lại hậu quả khó lường.

Ngày mai nhờ có tam hợp mà tuổi Ngọ độc thân rất vượng duyên, nhiều người theo đuổi. Thế nhưng lại không tốt cho những người đã có gia đình, bản mệnh phải cố gắng vượt qua những cám dỗ hiện tại.

Ngày mai nhờ có tam hợp mà tuổi Ngọ độc thân rất vượng duyên, nhiều người theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chính Quan là một dấu hiệu cực kỳ may mắn cho những người tuổi Dần vẫn luôn phấn đấu vì sự nghiệp. Bản mệnh có thể được cấp trên coi trọng vì tinh thần trách nhiệm cao và sự nghiêm túc của mình. Nếu bạn cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến, con đường thăng quan tiến chức của bạn ngày càng xán lạn.

Nhờ những cố gắng từ trước đến nay, bản mệnh có thể được cất nhắc lên một chức vụ xứng đáng hơn với năng lực của mình. Hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai, để những kẻ luôn có ý định hạ bệ bạn phải tâm phục khẩu phục.

Hỏa sinh Thổ, quý nhân của bạn có thể chính là người thân trong gia đình. Bạn luôn dành sự quan tâm và tôn trọng đến những thành viên lớn tuổi trong gia đình mình nên cũng được mọi người yêu mến và chiếu cố.

Hỏa sinh Thổ, quý nhân của bạn có thể chính là người thân trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Tỵ có cơ hội đón nhận tin vui trên phương diện tài lộc. Có thể bạn đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua và đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình.

Người làm ăn cũng kiếm được một khoản kha khá trong ngày mai. Bạn xây dựng được uy tín nên được nhiều người tin tưởng và giữ quan hệ. Những mối khách hàng, đối tác này hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích cho tương lai.

Nhờ có tam hội mang lại tín hiệu tốt đẹp cho tuổi Tỵ cải thiện mối quan hệ của mình với người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Nếu ai đó nhờ con giáp này giúp đỡ trong ngày này thì nhớ nhiệt tình giúp đỡ vì đối phương đang thực sự rất cần được hỗ trợ.

Người làm ăn cũng kiếm được một khoản kha khá trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo