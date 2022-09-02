Chính Quan là một dấu hiệu cực kỳ may mắn cho những người tuổi Dần vẫn luôn phấn đấu vì sự nghiệp. Bản mệnh có thể được cấp trên coi trọng vì tinh thần trách nhiệm cao và sự nghiêm túc của mình. Nếu bạn cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến, con đường thăng quan tiến chức của bạn ngày càng xán lạn.

Thủy Mộc tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh có được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và hàng xóm. Nếu trước đây hai người từng có căng thẳng thì đây là lúc để hòa giải. Các cặp đôi khá hài hòa, không có nhiều mâu thuẫn hay tranh cãi khi đôi bên đã biết lắng nghe nhau.

Nhờ những cố gắng từ trước đến nay, bản mệnh có thể được cất nhắc lên một chức vụ xứng đáng hơn với năng lực của mình. Hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai, để những kẻ luôn có ý định hạ bệ bạn phải tâm phục khẩu phục.

Chính Quan là một dấu hiệu cực kỳ may mắn cho những người tuổi Dần vẫn luôn phấn đấu vì sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có Tam Hợp phù trợ. Bạn nên đánh giá tình hình thực tế và năng lực của bản thân mình một cách chính xác nếu muốn đưa ra những kế hoạch thực sự phù hợp với sự phát triển trong tương lai.

Đặc biệt là người trẻ tuổi cũng chớ nên vội vàng tự mình quyết định mọi việc, nhất là khi đứng trước những công việc quan trọng hoặc trước những sự lựa chọn khó khăn. Nếu còn nhiều điều băn khoăn, bạn hoàn toàn có thể trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn mình.

May mắn hơn, Thủy sinh Mộc cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ nhanh chóng. Bạn và người ấy có thể lên kế hoạch hâm nóng tình cảm vào ngày mai.

May mắn hơn, Thủy sinh Mộc cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hỏa sinh Thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Tỵ và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Dù bận rộn đến mấy, hai người luôn cố gắng dành nhiều thời gian để chuyện trò và tâm sự với nửa kia, chẳng bao giờ thờ ơ với cảm xúc của đối phương.

Những người còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của người khác phái. Đừng tiếp tục sống mãi trong thế giới của riêng mình, hãy cho mình cơ hội được tận hưởng niềm hạnh phúc.

Chính Ấn nâng đỡ, bản mệnh có cơ hội khẳng định vị thế của mình. Bạn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, dù công việc ấy có khiến người ngoài cảm thấy hóc búa, thậm chí thoái thác không muốn nhận trách nhiệm đi chăng nữa.

Những người còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo