Đúng 20h hôm nay 5/9: THẦN TÀI gõ cửa, PHẬT BÀ ghé thăm, 3 con giáp này vận trình lên hương, đổi đời chỉ trong một đêm, lộc lá tá lả, tiền tài phủ phê, giàu sang phú quý nửa đời sau

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 18:38

Đúng 20h hôm nay, tử vi dự đoán 3 con giáp này vận trình lên hương đổi đời chỉ trong một đêm, lộc lá tá lả, tiền tài phủ phê.

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng Thứ Hai ngày 5/9/2022 hôm nay, công việc của tuổi Thân có phần dễ thở hơn hẳn trước đó. Những khó khăn, vướng mắc của bản mệnh đều được tháo gỡ, không còn nhiều cản trở. Nhờ vậy, con giáp này có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn.

Chẳng những vậy, tuổi Thân còn có vận trình tài lộc dồi dào, không thiếu tiền tiêu. Người làm công ăn lương ngoài giờ hành chính vẫn chăm chỉ miệt mài với nghề tay trái, thu nhập tăng lên cũng là từ đó. Với những ai theo nghiệp kinh doanh thì hôm nay là thời điểm thích hợp để mở rộng kinh doanh hay đổi hướng làm ăn.

Ngày có ngũ hành Thủy Mộc tương sinh, lứa đôi tuổi Thân sau bao ngày chiến tranh lạnh cuối cùng cũng có thể hóa giải, gỡ bỏ hiểu lầm giữa hai bên. Vượt qua được những ngày sóng gió này đều nhờ nỗ lực của cả hai người, hãy trân trọng và dành tình yêu thương cho đối phương nhiều hơn nữa. 

Đúng 20h hôm nay 5/9: THẦN TÀI gõ cửa, PHẬT BÀ ghé thăm, 3 con giáp này vận trình lên hương, đổi đời chỉ trong một đêm, lộc lá tá lả, tiền tài phủ phê, giàu sang phú quý nửa đời sau - Ảnh 1
Ngày có ngũ hành Thủy Mộc tương sinh, lứa đôi tuổi Thân sau bao ngày chiến tranh lạnh cuối cùng cũng có thể hóa giải - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Hai ngày 5/9/2022 hôm nay, tuổi Dậu đang đi đúng hướng và tìm được nhiều cơ hội để thăng tiến hơn trong tương lai. Bản mệnh nhìn rõ mục tiêu, không ngần ngại bất cứ việc gì để có thể chạm tay tới thành công. Dù còn nhiều vấn đề tồn đọng nhưng con giáp này tự tin rằng mình có thể giải quyết tốt.

Không chỉ gặp may mắn về công việc mà tuổi Dậu còn có nhiều tin mừng ở cả đường tài lộc. Tài tinh nhập cục, con giáp này hiện có thể hoàn toàn yên tâm khi thu nhập vững vàng ổn định, có thể thoải mái theo đuổi những việc mà mình muốn.

Mộc Hỏa tương sinh, may mắn hơn là ở bên bản mệnh luôn có một hậu phương vững chắc cùng bạn vượt qua mọi khó khăn trở ngại cuộc sống. Bạn còn có thể nhận được những lời khuyên quý giá từ chính nửa kia của mình nữa. 

Đúng 20h hôm nay 5/9: THẦN TÀI gõ cửa, PHẬT BÀ ghé thăm, 3 con giáp này vận trình lên hương, đổi đời chỉ trong một đêm, lộc lá tá lả, tiền tài phủ phê, giàu sang phú quý nửa đời sau - Ảnh 2
Mộc Hỏa tương sinh, may mắn hơn là ở bên bản mệnh luôn có một hậu phương vững chắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thứ Hai này, người tuổi Mùi đón ngày mới với nhiều tin vui trong ngày có cục diện Mão Mùi Bán Hợp trợ vận như hôm nay. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp còn đưa đến cho bạn những cơ hội ký kết hợp đồng hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi.  

Lại thêm Thiên Tài nhập cục, phương diện tài lộc của bản mệnh vô cùng vượng phát khi những khoản tiền từ nghề tay trái, tiền trúng thưởng, trúng số sẽ làm đầy thêm túi tiền của bạn. Hãy chi tiêu hợp lý nhất có thể, đừng để tiền mất tật mang.

Ngũ hành tương sinh cho thấy đường tình duyên của con giáp này cũng đang khởi sắc rất rõ. Người độc thân sau nhiều tổn thương nay đã gặp được người chân thành, yêu thương và chở che cho mình hết lòng. Trong khi đó, các cặp đôi có nhiều thời gian để chia sẻ và tâm sự với nhau, nhờ thế mà những hiểu lầm được tháo gỡ, khúc mắc được xóa bỏ.

Đúng 20h hôm nay 5/9: THẦN TÀI gõ cửa, PHẬT BÀ ghé thăm, 3 con giáp này vận trình lên hương, đổi đời chỉ trong một đêm, lộc lá tá lả, tiền tài phủ phê, giàu sang phú quý nửa đời sau - Ảnh 3
Ngũ hành tương sinh cho thấy đường tình duyên của con giáp này cũng đang khởi sắc rất rõ. - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng khuya nay 5/9: THẦN TÀI ghé thăm, 3 con giáp này tiền tài trải đầy nhà, rộng đường công danh, cát khí vây quanh, bản mệnh vận trình lên hương, tình duyên thập phần vượng sắc

Đúng khuya nay 5/9: THẦN TÀI ghé thăm, 3 con giáp này tiền tài trải đầy nhà, rộng đường công danh, cát khí vây quanh, bản mệnh vận trình lên hương, tình duyên thập phần vượng sắc

Khuya nay 5/9, thần tài ghé thăm, 3 con giáp này tiền tài vô như nước, công danh rộng đường thênh thang, vận khí vây quanh, vận trình tươi thắm.

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