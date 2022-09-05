Cuối ngày hôm nay 5/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này đối diện với kẻ tiểu nhân, công danh bị gáng đường, vận trình kém hanh thông, tình duyên có dấu hiệu kém sắc

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 12:25

Cuối ngày hôm nay 5/9, 3 con giáp này gặp cục diện không tốt, bản mệnh chịu tác động của đào hoa xấu, nhiều bất lợi trong ngày.

Tuổi Mão

Dưới tác động xấu của Tương Xung, người tuổi Mão thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Đừng nên “múa rìu qua mắt thợ” và tự đẩy mình vào tình huống khó xử nữa.

Người trẻ tuổi dù có tham vọng muốn chứng minh bản thân thì trước hết, bạn vẫn cần phải có một khoảng thời gian dài cố gắng chứ không nên đốt cháy giai đoạn vì muốn thấy ngay kết quả. Hãy lập cho mình một kế hoạch với đích đến cụ thể và cố gắng không ngừng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điềm kém sắc. Tử vi báo hiệu những mâu thuẫn, xung đột gay gắt giữa các thành viên trong nhà. Trước những tin đồn thất thiệt, người trong cuộc nên cố gắng dành cho nhau sự tin tưởng nhất định.

Cuối ngày hôm nay 5/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này đối diện với kẻ tiểu nhân, công danh bị gáng đường, vận trình kém hanh thông, tình duyên có dấu hiệu kém sắc - Ảnh 1
Vận trình tình cảm có điềm kém sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu Thìn Tương Phá nhắc nhở người tuổi Sửu chớ nên chủ quan dù là những việc mà bạn cảm thấy rất an tâm rồi và chúng đều trong khả năng của bạn. Khi cần có sự hỗ trợ hãy nhờ từ sớm vì có thể người ta cũng đang bận rộn với vấn đề riêng mà không thể giúp được bạn.

Hôm nay đòi hỏi con giáp tuổi Sửu cần phải linh hoạt hơn với tình huống cụ thể. Ảnh hưởng của Thương Quan nên nếu chỉ tập trung vào các chi tiết sẽ đem đến cho bạn những ý tưởng sai lầm. Đôi khi hãy hướng đến bức tranh tổng thể và nhìn mọi việc một cách rộng hơn, bạn sẽ thấy tất cả ổn thỏa thôi.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đang dần phai nhạt. Trong mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh với nửa kia xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Đối phương không ngừng làm tổn thương con giáp này bằng những lời lẽ khó nghe, nặng nề.

Cuối ngày hôm nay 5/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này đối diện với kẻ tiểu nhân, công danh bị gáng đường, vận trình kém hanh thông, tình duyên có dấu hiệu kém sắc - Ảnh 2
Hôm nay đòi hỏi con giáp tuổi Sửu cần phải linh hoạt hơn với tình huống cụ thể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thiên Quan giáng họa, người tuổi Thân có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường bạn, khiến công việc của bạn tiến triển một cách chậm chạp và khó khăn hơn bình thường.

Tuy nhiên, dù tình huống phải đối mặt có như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần hết sức giữ bình tĩnh, bởi nếu kích động, hành động nông nổi thì tức là bạn đã rơi vào bẫy mà tiểu nhân đặt ra. Bạn nên tin rằng mọi việc đều có cách giải quyết của nó.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp vài rắc rối. Tác động của đào hoa dữ sinh ra nhiều bất lợi trong đời sống hôn nhân. Mâu thuẫn vợ chồng lên tới đỉnh điểm vì không tìm được bất cứ tiếng nói chung nào giữa hai người.

Cuối ngày hôm nay 5/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này đối diện với kẻ tiểu nhân, công danh bị gáng đường, vận trình kém hanh thông, tình duyên có dấu hiệu kém sắc - Ảnh 3
Thiên Quan giáng họa, người tuổi Thân có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa 5/9: TOP 3 con giáp được THẦN MAY MẮN gõ cửa, vạn sự hanh thông, vận trình đỏ thắm, sự nghiệp suôn sẻ như ý, bản mệnh cầu được ước thấy, sung túc ấm êm

Đồng hồ điểm 12h trưa 5/9: TOP 3 con giáp được THẦN MAY MẮN gõ cửa, vạn sự hanh thông, vận trình đỏ thắm, sự nghiệp suôn sẻ như ý, bản mệnh cầu được ước thấy, sung túc ấm êm

Đúng 12h trưa nay 5/9, 3 con giáp này được may mắn gõ cửa, vạn sự hanh thông, vận trình không có gì đáng lo, tình duyên ngày càng vượng sắc.

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