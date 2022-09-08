Cuối ngày hôm nay 8/9: Ngũ hành tương khắc, lời khuyên cho 3 con giáp này nên từ tốn trong mối quan hệ, tỉnh táo trước mọi quyết định kẻo họa từ trên trời rơi xuống, xui rủi bủa vây, vận trình trắc trở

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết trong ngày Thứ Năm 08/09/2022 này, hung tinh tác động nên Tuổi Thânrất dễ bị người khác soi mói, phán xét, song hãy cứ thư giãn và thực hiện những gì khiến bản thân thích thú. Hãy chứng minh rằng những điều tiêu cực sẽ không bao giờ có thể làm mình gục ngã, thậm chí bản thân còn có ý chí mạnh mẽ, phấn đấu nhiều hơn.

Thổ khắc Thủy cho thấy mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân không được tốt đẹp như ý muốn. Có nhiều kẻ giả tạo đang cố gắng tiếp cận để nhân cơ hội lợi dụng bạn. Bạn chớ nên tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt của người ngoài, hãy luôn có lòng đề phòng với mọi người.

Ngoài ra thay vì im lặng, Tuổi Thân cũng có thể thẳng thắn góp ý với đối phương, giải thích vấn đề để tránh những lời đồn đoán bịa đặt sai sự thật về mình bị lan xa. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những biến đổi không thể lường trước. Đừng để người khác làm xáo trộn cuộc sống của mình.

Thổ khắc Thủy cho thấy mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân không được tốt đẹp như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chiếu theo vận trình tử vi Thứ Năm 08/09/2022 cho thấy Tuổi Dầnsẽ rất dễ gặp phải căng thẳng từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Áp lực gây ra bởi những cảm xúc tiêu cực từ ngày này qua ngày khác bị dồn nén quá mức, Tuổi Dần sẽ trở nên khó kiểm soát bản thân, dễ dàng nổi nóng, cáu gắt đôi khi chỉ vì những việc không hề đáng bận tâm.

Tuổi Dần cần phải học cách vượt qua những nóng nảy nhất thời của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống, để mọi thứ diễn ra suôn sẻ dù cho ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến sức khỏe của con giáp này trở nên tồi tệ hơn. Hãy dành thời gian để thư giãn, giúp cơ thể hồi phục, thay vì mải chạy theo tham vọng.

Thủy - Thổ xung khắc cho thấy thời gian này bản mệnh muốn tìm cho mình khoảng thời gian thanh nhàn để hoàn toàn được nghỉ ngơi, thư giãn thật là khó khăn. Một khi đã say trong công việc rồi thì khó dứt ra khi mà nó đang ảnh hưởng tới cuộc sống của rất nhiều người.

Tuổi Dần cần phải học cách vượt qua những nóng nảy nhất thời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cục diện Tương Hình mang tới những ảnh hưởng tiêu cực khiến người tuổi Mão rất dễ gây mất lòng người khác. Bạn trở nên quá mức kiêu ngạo và chủ quan, dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác vì không biết cách lắng nghe.

Bên cạnh đó, nếu muốn góp ý với người khác, người làm lãnh đạo chớ nên chì chiết mà nên tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn để không gây những cảm xúc tiêu cực cho người nghe. Những lời góp ý tế nhị thường khiến mọi người dễ tiếp thu và sửa đổi.

Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh nên từ tốn hơn trong các mối quan hệ, nhất là chuyện tình cảm. Lúc này người độc thân sẽ có nhiều cơ hội để chủ động hơn với “nửa kia” nhưng bạn nên cẩn trọng trong việc tiếp xúc tránh rơi vào những tình huống khó xử.

Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh nên từ tốn hơn trong các mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo