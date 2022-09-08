Cuối ngày mai 9/9: Cục diện tương hại, 3 con giáp này cẩn thận kẻo xui rủi đủ đường, tiền của không cánh mà bay, đào hoa xấu khiến bạn và người ấy có dấu hiệu rạn nứt

Người tuổi Ngọ phải đối diện với đủ chuyện phức tạp trong ngày mai dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Hại. Cách tốt nhất để vượt qua chuyện này chính là luôn luôn giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực, chớ nên than thân trách phận hoặc đổ lỗi cho người khác.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt. Lúc này, bạn càng tỏ vẻ dửng dưng thì quan hệ giữa đôi bên lại càng trở nên xa cách. Nếu còn quý trọng mối quan hệ này, bạn cần chủ động hòa giải với đối phương, đừng để kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm đôi bên.

Vận trình tài lộc có nhiều biến động. Nhắc nhở con giáp này chớ nên mạo hiểm mà đầu tư một khoản lớn cho các dự án lúc này vì rủi ro là khá cao.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra kém chút suôn sẻ. Công việc bất ngờ nảy sinh trở ngại do thiếu đi sự chủ động học hỏi, khám phá của con giáp này. Nếu như người tuổi Mùi còn tiếp tục giữ thái độ dựa dẫm vào người khác thì e rằng sẽ còn giậm chân tại chỗ.

Vận trình tài lộc có biến động. Khả năng quản lý chi tiêu còn hạn chế dẫn tới tình trạng eo hẹp trong quá trình chi tiêu.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân không chịu mở lòng mình vì mãi giữ những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm. Vì đã từng phải chịu tổn thương trong quá khứ nên bạn thường tỏ thái độ cự tuyệt tiếp xúc với những người có thiện cảm với mình.

Vận trình tài lộc có biến động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất dễ vướng phải rắc rối trong chuyện tình cảm vào ngày mai. Nếu còn độc thân, bạn chớ nên dễ dàng tin vào lời tán tỉnh của người khác. Hãy dành thời gian để tìm hiểu kĩ về đối phương trước khi quyết định tiến xa hơn, đừng trao tình cảm cho ai đó quá dễ dàng.

Vận trình tài lộc kém sắc. Những quyết định đầu tư, làm ăn thiếu sáng suốt dễ khiến bản mệnh phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

Nếu đã có gia đình, bản mệnh cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách với mọi người xung quanh. Chớ nên vì một phút ham vui mà gây tổn thương cho những người thân yêu nhất, tạo điều kiện cho người khác lời ra tiếng vào, gây ảnh hưởng đến danh tiếng.

Nếu đã có gia đình, bản mệnh cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách với mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo