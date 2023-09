Đúng khuya nay 10/9: THẦN TÀI mở kho bạc, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn tiền tài, lộc lá tá lả, của cải thênh thang, nửa đời sau bản mệnh sống trong nhung lụa vinh hoa

Tài chính trong ngày cũng khá ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp hàng ngày, Chính Tài nâng bước, người tuổi Dậu gặp được nhiều điều may mắn trên con đường tài lộc. Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Ngoài ra, có một số người có thể nhận được khoản thừa kế từ những người đi trước để lại. Điều bạn cần làm lúc này không phải là ăn chơi hưởng lạc, mà là tìm cơ hội để thể hiện bản thân mình, khiến tài sản trước đó lãi mẹ đẻ lãi con.

Phương diện tình cảm nhờ Thủy sinh Mộc nên tình yêu đôi lứa nồng nàn thắm thiết, không còn cãi vã nhiều như trước nữa. Người độc thân may mắn khi được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng tìm hiểu phù hợp với mình. Nếu tích cực và nhiệt thì khả năng thành đôi là rất lớn.

Tuổi Dần

Xem tử vi ngày 10/9/2022 của 12 con giáp, Thiên Ấn mang tới cho Dần cơ hội hợp tác làm việc chung với những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm quý giá từ đối phương.

Bản mệnh là người có tính cách ôn hòa và rộng rãi, chính vì vậy mà bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người. Bạn có thể tận dụng được điểm mạnh của mình để mở rộng các mối quan hệ, tạo bước đệm cho tương lai.

May mắn hơn là ngũ hành Mộc sinh Hỏa cho Dần đường tình duyên khá êm ấm. Trong những thời điểm khó khăn như này, bản mệnh may mắn luôn có sự đồng hành, sẻ chia từ nửa kia nên về mặt tinh thần cũng được an ủi rất lớn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo