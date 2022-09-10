Đúng khuya nay 10/9: THẦN TÀI mở kho bạc, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn tiền tài, lộc lá tá lả, của cải thênh thang, nửa đời sau bản mệnh sống trong nhung lụa vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 18:20

Đúng khuya nay, 10/9, 3 con giáp này may mắn được thần tài ưu ái, hưởng trọn tiền tài, lộc lá tá lả, của cải trải đầy nhà, bản mệnh giàu nứt đố đổ vách.

Tuổi Ngọ

Tam Hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Ngọ, giúp bạn luôn cảm thấy tinh thần tràn đầy nhiệt huyết. Bạn sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực bạn chưa hề tiếp xúc.

Tài chính trong ngày cũng khá ổn. Bạn chịu khó xoay nhiều cách để có nhiều nguồn thu đa dạng, không chỉ dựa vào công việc chính. Nhờ vậy tiền bạc luôn rủng rỉnh, chi tiêu cũng có phần thoáng tay hơn.

Mộc sinh Hỏa cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau. Hãy chủ động giữ mối quan hệ với người ấy nhé.

Đúng khuya nay 10/9: THẦN TÀI mở kho bạc, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn tiền tài, lộc lá tá lả, của cải thênh thang, nửa đời sau bản mệnh sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 1
Tài chính trong ngày cũng khá ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp hàng ngày, Chính Tài nâng bước, người tuổi Dậu gặp được nhiều điều may mắn trên con đường tài lộc. Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Ngoài ra, có một số người có thể nhận được khoản thừa kế từ những người đi trước để lại. Điều bạn cần làm lúc này không phải là ăn chơi hưởng lạc, mà là tìm cơ hội để thể hiện bản thân mình, khiến tài sản trước đó lãi mẹ đẻ lãi con.

Phương diện tình cảm nhờ Thủy sinh Mộc nên tình yêu đôi lứa nồng nàn thắm thiết, không còn cãi vã nhiều như trước nữa. Người độc thân may mắn khi được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng tìm hiểu phù hợp với mình. Nếu tích cực và nhiệt thì khả năng thành đôi là rất lớn.

Đúng khuya nay 10/9: THẦN TÀI mở kho bạc, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn tiền tài, lộc lá tá lả, của cải thênh thang, nửa đời sau bản mệnh sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 2
Phương diện tình cảm nhờ Thủy sinh Mộc nên tình yêu đôi lứa nồng nàn thắm thiết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Xem tử vi ngày 10/9/2022 của 12 con giáp, Thiên Ấn mang tới cho Dần cơ hội hợp tác làm việc chung với những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm quý giá từ đối phương.

Bản mệnh là người có tính cách ôn hòa và rộng rãi, chính vì vậy mà bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người. Bạn có thể tận dụng được điểm mạnh của mình để mở rộng các mối quan hệ, tạo bước đệm cho tương lai.

May mắn hơn là ngũ hành Mộc sinh Hỏa cho Dần đường tình duyên khá êm ấm. Trong những thời điểm khó khăn như này, bản mệnh may mắn luôn có sự đồng hành, sẻ chia từ nửa kia nên về mặt tinh thần cũng được an ủi rất lớn.

Đúng khuya nay 10/9: THẦN TÀI mở kho bạc, 3 con giáp này may mắn hưởng trọn tiền tài, lộc lá tá lả, của cải thênh thang, nửa đời sau bản mệnh sống trong nhung lụa vinh hoa - Ảnh 3
May mắn hơn là ngũ hành Mộc sinh Hỏa cho Dần đường tình duyên khá êm ấm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 18h08p hôm nay 10/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này vận trình hanh thông, vạn sự suôn sẻ, như ý, tài lộc chảy đầy tay, tình duyên thập phần vượng sắc

Đúng 18h08p hôm nay 10/9: THỰC THẦN độ mệnh, 3 con giáp này vận trình hanh thông, vạn sự suôn sẻ, như ý, tài lộc chảy đầy tay, tình duyên thập phần vượng sắc

Đúng 18h08p hôm nay 10/9, 3 con giáp này vận trình cực kì suôn sẻ hanh thông, tài lộc trải đầy nhà, tình duyên thập phần vượng sắc.

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