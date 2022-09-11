Đúng giờ Tý hôm nay 11/9: CÁT TINH chiếu mệnh, THẦN PHẬT soi đường, 3 con giáp này may mắn hơn người, tiền tài trải đầy nhà, rộng đường công danh, vận trình vượng sắc, tình duyên nhiều biến chuyển

Hôm nay, vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi ngày càng suôn sẻ. Con giáp này có khả năng mở rộng vị thế và tạo lập được chỗ dựa tốt để tiến thân. Hãy biến lợi thế này trở thành vũ khí chinh phục các đỉnh cao mới, khẳng định khả năng và tiến xa hơn.

Trong ngày ngũ hành Kim Thổ tương sinh, người độc thân gặp vận đào hoa, nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của những người khác giới. Con giáp này hãy mạnh dạn thể hiện cá tính và tìm ra cho mình một nửa ưng ý nhất nữa.

Đây còn là một ngày đường tài lộc của con giáp này vô cùng thịnh vượng. Với người đang có dự án, đầu tư, buôn bán kinh doanh thì là ngày đại cát đại lợi, làm gì cũng suôn sẻ và hứa hẹn những khoản thu nhập tốt hơn hẳn so với thời gian trước.

Trong ngày ngũ hành Kim Thổ tương sinh, người độc thân gặp vận đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vận trình hôm nay CN 11/09/2022 của Tuổi Hợi khá tốt đẹp khi tình hình công việc và tài chính duy trì ở mức ổn định. Con giáp này có dấu hiệu hài lòng với những gì mình đang tạm có nên dường như không có động lực phấn đấu hơn nữa, thậm chí còn trở nên lười nhác và không muốn làm gì.

Trong ngày tương hội, lại có cát tinh ghé thăm, sự linh hoạt và mưu trí của con giáp này có thể mang về cho tập thể những hợp đồng hợp tác đầy hứa hẹn. Bởi vậy bản mệnh nên tranh thủ thời cơ tốt này để mở rộng sự hợp tác.

Điểm sáng cho Tuổi Hợi trong ngày CN này là một tình yêu đôi lứa hài hòa, nồng thắm, bản mệnh và đối phương dần trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn, luôn lắng nghe những điều chia sẻ, tâm sự của đối phương. Mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khít. Với những người còn đang độc thân, Tuổi Hợi cần phải kiên nhẫn hơn trong tình duyên của mình.

Điểm sáng cho Tuổi Hợi trong ngày CN này là một tình yêu đôi lứa hài hòa, nồng thắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Hôm nay sẽ là một ngày cuối tuần bình yên của Tuổi Thân. Tuổi Thân đang được cống hiến cho công việc mình yêu thích, lương thưởng ổn định và hoàn toàn hài lòng với điều này.

Tam Hội cục nâng đỡ nên đường tài lộc của tuổi Thân cũng bớt lo hơn nhiều. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ nên hôm nay tránh được họa mất tiền oan, rơi tiền. Tiền bạn làm ra thì bạn cứ tiêu, người khác nói gì cứ mặc kệ, không ai dám chê trách bạn vì tiền đâu vì Thân là con giáp thẳng thắn nên sẽ nói lại ngày.

Tình yêu của Tuổi Thân cũng có rất nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ cho tới một chút ghen tuông. Hãy thực hiện một vài điều lãng mạn trong buổi tối nay nhé, chắc hẳn người ấy sẽ cực kỳ bất ngờ.

Tam Hội cục nâng đỡ nên đường tài lộc của tuổi Thân cũng bớt lo hơn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo