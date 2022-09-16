Đúng giờ Tý hôm nay 16/9: TOP 3 con giáp được THẦN TÀI ưu ái, của cải trải đầy nhà, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa, chỉ sợ tiêu xài không hết

Ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Dần thuận lợi tốt đẹp. May mắn “gõ cửa” giúp cho người tuổi này có đủ trí tuệ minh mẫn và sáng suốt để đưa ra những quyết định khôn khoan kịp thời.

Vận trình tình cảm của Tuổi Dần trong ngày mới cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp. Vợ chồng đã hóa giải những mâu thuẫn, bất đồng trước đó mà quay trở về khoản thời gian yêu đương mặn nồng. Người đang yêu lại đang có vẻ phân vân khi có bước tiến mới trong mối quan hệ.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả. Nhiều cơ hội làm giàu xuất hiện ngay trước mắt con giáp này nhờ có Quý Nhân xuất hiện. Hãy nắm bắt ngay nếu muốn cải thiện nguồn thu nhập hiện tại của mình.

Vận trình tình cảm của Tuổi Dần trong ngày mới cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay ngày 16/9/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn vận thế khá ổn, làm gì cũng khá thuận lợi, con đường sự nghiệp mở rộng.

Công việc: Vận trình sự nghiệp hanh thông, được quý nhân đánh giá cao, giúp bạn giải quyết một số vấn đề chưa khắc phục được, bản thân cũng có nhiều khả năng để cải thiện.

Tình cảm: Vận trình tình cảm êm ấm, hài hòa. Người đã kết hôn vẫn đang hạnh phúc và vui vẻ bên người ấy, dù vẫn có lúc nảy sinh mâu thuẫn. Điều quan trọng là hai người biết kiểm soát cảm xúc của mình đúng lúc, đúng thời điểm.

Vận trình sự nghiệp hanh thông, được quý nhân đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra không mấy khó khăn, trở ngại. Sự sáng tạo “đỉnh cao” đem đến cho người tuổi này những ý tưởng độc đáo chưa từng có. Đồng thời, cấp trên đánh giá cao năng lực này và đang cân nhắc cho bản mệnh một vị trí tốt hơn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng tiến. Thu nhập gia tăng nhanh chóng nên bạn không quá lo lắng mua sắm những món đồ mình thích.

Thứ Sáu này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Dậu về phương diện tình cảm, bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng.

Thứ Sáu này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Dậu về phương diện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo