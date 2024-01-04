Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 4/1, 3 con giáp giàu sang vượng phát, trong nhà có vàng, trong túi có tiền, phú quý vô lượng

Tâm linh - Tử vi 04/01/2024 00:48

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 4/1, 3 con giáp sau chuẩn bị tinh thần nhận lộc tiền tỷ, giàu có phát hờn, tình duyên cũng vượng sắc nở rộ.

Tuổi Sửu 

Tử vi hôm nay ngày 4/1/2024 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu cố gắng giữ bản thân khoẻ khoắn khi làm việc. 

Công việc: Người tuổi Sửu giỏi vận dụng công việc vào những dự án lớn. 

Tình cảm: Tình yêu cả hai cần sự chở che cho nhau, cùng vượt qua những ngày khó khăn. 

Tài lộc: Cải thiện mức thu nhập của bản thân nhanh chóng, nhờ tài năng của bạn.

Sức khoẻ: Bạn thích trải nghiệm, thử thách bản thân khi làm việc.

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 4/1, 3 con giáp giàu sang vượng phát, trong nhà có vàng, trong túi có tiền, phú quý vô lượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão tính tình ngay thẳng, làm việc cũng nhanh nhẹn. Khi người khác còn đang thăm dò, thử nghiệm, tuổi Mão đã lao vào hành động, làm việc trực tiếp. Cũng bởi vậy, tuổi Mão thường đón đầu được thời cơ, trong chuyện phát tài cũng thế.

Tử vi cho biết từ đêm nay trở đi, họ rất thuận lợi trong việc nhìn nhận cơ hội lại là người có trí tuệ, tài năng, hiểu được đạo lý đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Đó là lý do mà chỉ cần nắm được cơ hội phát tài, tuổi Mão sẽ không bỏ qua, dễ giàu có, phú quý.  Đặc biệt những người tuổi Mão càng chăm chỉ thì đường công danh, tài lộc càng giàu có.

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 4/1, 3 con giáp giàu sang vượng phát, trong nhà có vàng, trong túi có tiền, phú quý vô lượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 4/1/2024 hôm nay, tuổi Dần có thể nắm bắt được một vài cơ hội phát triển bản thân. Dù phải vất vả hơn mọi người một chút, song bản mệnh hãy cố gắng học hỏi và thể hiện năng lực của mình.

Với những người còn trẻ tuổi, bản mệnh vốn là người tham vọng nhưng cần phải giữ sự ổn định trong suốt khoảng thời gian này, đừng quá tham lam mạo hiểm, thử thách rồi đến khi công việc không như ý thì lại bỏ dở giữa chừng.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày này, tuổi Dần nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ Thần xuất hiện ở hướng Nam và Tài Thần xuất hiện ở hướng Đông.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 4/1, 3 con giáp giàu sang vượng phát, trong nhà có vàng, trong túi có tiền, phú quý vô lượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

7 ngày liên tiếp (3/1-10/1), 3 con giáp đại phát giàu sang, tình tiền rực sáng, tài lộc dư dả, đổi vận như ý

7 ngày liên tiếp (3/1-10/1), 3 con giáp đại phát giàu sang, tình tiền rực sáng, tài lộc dư dả, đổi vận như ý

7 ngày liên tiếp (3/1-10/1), 3 con giáp sau tài lộc đạt đến đỉnh cao, tiền bạc vào như nước, giàu sang không ai sánh bằng.

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