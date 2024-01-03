7 ngày liên tiếp (3/1-10/1), 3 con giáp đại phát giàu sang, tình tiền rực sáng, tài lộc dư dả, đổi vận như ý

Tuổi Ngọ không thuận lợi trong công việc. Con giáp này vẫn phải ôm thêm việc về nhà làm, công việc ngập đầu. Một số người ngồi không cũng dính họa, muốn yên ổn nhưng cấp trên và tiểu nhân không cho phép.

May mắn là đường tiền bạc không bị ảnh hưởng. Đặc biệt là những người đang làm công việc kinh doanh sẽ có một ngày bội thu. Con giáp này phát huy hết khả năng làm việc, khao khát theo đuổi tiền bạc mạnh mẽ, hướng đến khoản tiền thưởng.

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ thu hút được sự giàu có và lợi nhuận nhiều hơn trong thời điểm bước sang năm 2024. Với một trái tim biết ơn vận may, cơ hội sẽ xuất hiện đến với người tuổi Tỵ. Các mối quan hệ giữa cá nhân được cải thiện, bạn không chỉ có được sự nổi tiếng mà còn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Điều này có thể làm cho phương diện tài chính của bạn suôn sẻ hơn.

Để tăng thêm may mắn cho bản thân, người tuổi Tỵ có thể thực hiện thêm các liệu pháp phong thủy cá nhân hoặc tại nơi làm việc, trưng bày các vật may mắn. 7 ngày liên tiếp (3/1-10/1), nếu tuổi Tỵ muốn triển khai các dự án mới hoặc làm thêm các công việc phụ khác thì đều nhận được tín hiệu đáng mừng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.